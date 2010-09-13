تیم تیراندازی دانشجویان ایران راهی مسابقات جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان از 24 تا 28 شهریورماه در لهستان برگزار می‌شود که به همین منظور تیم ملی دانشجویان کشورمان صبح امروز برای اولین بار راهی این رقابت‌ها شد.

فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی بعد از برگزاری مسابقات انتخابی و بررسی رکوردهای ورزشکاران در اردوهای برگزار شده تنها با اعزام تیراندازان ماده تفنگ به این رقابت‌ها موافقت کرد.

مهلقا جام بزرگ، الهه احمدی، هایده خندان، مریم طالبی، زینب رمضانی و بهناز غلامی در بخش بانوان به همراه ابراهیم برخورداری، سامان توکلی و رضا غریب لو در بخش مردان ترکیب تیم اعزامی کشورمان به لهستان را تشکیل می‌دهند.

این تیم بامداد امروز به همراه "لازلو سوچک" و "گالیابوویچ" به عنوان سرمربیان، الهام هاشمی مربی و مینودخت میرحیدر به عنوان سرپرست راهی لهستان شده است.