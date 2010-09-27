علی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال جوانان(زیر 19 سال) ایران پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا گفت: با توجه به آمادگی بازیکنان و شرایط مطلوبی که تیم دارد، هدف نخستمان کسب سهمیه حضور در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان است و پس از آن تلاشمان را برای قهرمانی در مسابقات آسیا به کار میبندیم.
وی با بیان اینکه به ترکیب اصلی تیم دست یافته، اضافه کرد: امیدوارم با دعای خیر مردم و غیرت و تلاش بازیکنان بتوانیم ابتدا در گروه سختی که قرار داریم، موفق باشیم و سپس با پیروزی در مرحله یک چهارم نهایی بار دیگر جواز حضور در مسابقات جهانی را بدست آورده و مردم ایران را خوشحال کنیم.
سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در مورد دیدار با کره جنوبی که بازی نخست ایران در این مسابقات است، خاطرنشان کرد: کره تیم قدرتمندی در رده جوانان است اما با توجه به آنالیز این تیم، شناخت خوبی از آنها دارم و تلاش میکنیم با پیروزی مقابل این تیم بتوانیم مسابقات را به بهترین شکل آغاز کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تنها از کره جنوبی شناخت داشته اما از یمن و استرالیا هیچ شناختی نداریم، اضافه کرد: ما در سختترین گروه قرار گرفته ایم اما برای جهانی شدن و رسیدن به قهرمانی باید همه حریفان را با توکل به خدا و تلاش بیشتر شکست داد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم حریفان هم از ایران میترسند و ما باید از این مزیبت به خوبی استفاده کنیم.
دوستی در خصوص صحبتهای اخیر سرمربی یمن که تیمش را شگفتی ساز این جام دانسته است، اظهار داشت: در رده جوانان همه دنبال صعود هستند و شاید یمن در دوره گذشته به دلیل داشتن بازیکنان صغرسن در آستانه حضور در رقابتهای جهانی، از گردونه مسابقات حذف شد اما آن بازیکنان امروز میتوانند در رقابتهای جوانان به میدان بیایند. ما نمیتوانیم در رده پایه بگوییم یک تیم ضعیف یا یک تیم قدرتمند است، شاید یمن از تیمهای کره و استرالیا هم قویتر باشد.
وی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی که داشته ایم سعی کردیم حتی یک روز را هم از دست ندهیم، خاطرنشان کرد: از فدراسیون فوتبال، کمیته تیمهای ملی و کمیته جوانان که درخواستهای ما را برای برگزاری اردوی داخلی و خارجی در اقصی نقاط جهان خواستیم، فراهم کردند، تشکر میکنم و امیدوارم بتوانیم در چین زحمات فدراسیون فوتبال را جبران کنیم.
دوستی با اشاره به اینکه برگزاری اردوی تدارکاتی در کشورهای اروپایی و رقابت با تیمهای مطرح این کشورها به بازیکنان ما شخصیت داده است، در پایان در مورد آخرین وضعیت مصدومان این تیم گفت: بسیار امیدواریم کاوه رضایی و امید عالیشاه بتوانند در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ما را همراهی کنند که وضعیت آنها امروز نهایی خواهد شد.
تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار میشود، در گروه D با تیمهای کرهجنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.
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