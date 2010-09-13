کنفرانس تبریز می تواند تفکرات جدیدی در زمینه برق ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهندس علی بهاری وند پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبردی این کنفرانس افزود: با با برگزاری اینگونه کنفرانس ها باید روش های جدید استفاده انرژی الکتریکی مطرح شود.

وی با بیان اینکه ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت تبریز ICTPE-2010 یک فرصت جهانی برای آشنایی با فناوری ها نو در زمینه برق و الکترونیک است اظهار داشت: برگزاری موفق این کنفرانس طی دوره های گذشته در چهار کشور اروپایی اسپانیا،رومانی،ترکیه و جمهوری آذربایجان و دستاوردهای مهم آن بیان کننده این مطلب است که در دوره ششم برگزاری آن نیز در تبریز حتما شاهد نتایج و تبادل اطلاعات دانشمندان عرصه مهندسی قدرت خواهیم بود.

مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان با اشاره به اینکه محوریت اصلی ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت تبریز ICTPE-2010 مقوله انرژی است، بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر طرح هدفمند کردن یارانه ها و اجرای آن درسطح کشور مطرح است اصلی ترین روش تحقق این طرح صرفه جویی است که این کنفرانس می تواند راههای استفاده بهینه از انرژی برق را که در سطح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد در ایران و تبریز مطرح کنند.

وی تاکید کرد: اعمال روشهای صرفه‌جویی در صنعت می تواند نقش مهم و بسزایی در هدفمند کردن یارانه ها داشته باشد.

علی بهاری وند افزود: همواره زمانیکه از صرفه‌جویی و هدفمند کردن یارانه ها سخن به میان می آید، اینگونه تصور می شود که باید لامپی را خاموش کرد، این کار صحیح است اما در کنار این‌گونه صرفه جویی ها باید با طراحی روش های مختلف اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در صنعت را به عنوان یکی از اصلی ترین راه های تحقق هدفمند کردن یارانه ها و صرفه‌جویی ترویج کرد.

وی با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی در صنعت برق اظهار داشت: به طور مثال نیروگاه حرارتی تبریز در ساعت 180 هزار متر مکعب گاز مصرف می کند و یا اینکه همین نیروگاه در ساعت هزار و 400 تا دو هزار مترمکعب آب مصرف می کند که اگر بتوانیم در مصرف گاز و آب این نیروگاه فقط در هر بخش یک درصد صرفه جویی نماییم، در طول سال میلیاردها تومان تنها در این بخش صرفه‌جویی برای کشور صورت می گیرد.