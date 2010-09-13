تعویق سه ساله اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای 75 درصد اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رادمرد امروز در یک نشست خبری با اشاره به جلسه صبح امروز وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی برای اجرای هر چه بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: مالیات بر ارزش افزوده برای گروه الف و ب از ابتدای مهرماه در 12 رسته صنفی اجرایی خواهد شد که از هفته گذشته جلسات مربوطه میان وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و شورای اصناف کشور برگزار شده است تا بسترهای لازم برای اجرای این قانون بهتر از هر زمان دیگری فراهم شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، تفاهم سه جانبه میان وزارت بازرگانی، رئیس شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی انجام شده است تا در 12 رسته صنفی به صورت توامان آموزش در حین اجرای قانون صورت گیرد.

رادمرد در پاسخ به این سئوال که چه تضمینی وجود دارد تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به نارضایتی اصناف نشود؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه روسای اتحادیه ها از اجرای این قانون رضایت دارند و تعامل خوبی نیز بر این اساس شکل گرفته است که به نظر می رسد اجرا با کمترین مشکل مواجه شود.

وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در گروه (ج) خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی حساسیت بسیاری بر روی اجرای این قانون در گروه (ج) دارد چرا که 75 درصد از واحدهای صنفی در این حیطه قرار می گیرند، این در حالی است که با توجه به اینکه کنترل بر روی خرید و فروش و سودهای این گروه وجود ندارد، قرار بر این شد که دستگاههای pos در این واحدهای صنفی نصب شود.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی گفت: بانک صادرات در اقساط طولانی مدت گروه (ج) را به دستگاههای خود تجهیز می کند تا فروش آنها ساماندهی شود، همچنین با 12 کارخانه تولید داخلی و وارد کننده مذاکره شده است تا آنها مجهز به نرم افزارهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی و وزارت بازرگانی شود.

رادمرد تصریح کرد: بحث اصلی شفاف سازی عملیات اقتصادی و مالی واحدهای صنفی است که بر این اساس، پیشنهاد شد تا سه سال مشوقهای مالیاتی برای گروه (ج) درنظر گرفته شود و مالیاتی بر عملکرد آنها از طریق دستگاههای pos لحاظ نشود اما بعد از سه سال که آموزش کامل شد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این گروه عملیاتی خواهد شد.