اجرای "سیندرلا از فرنگ برگشته" در تالار هنر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" با حضور میهمانانی همچون حسین محباهری، مریم کاظمی، مصطفی آخوندی، ژاله شعاری و شهرام کرمی روی صحنه رفت و مورد استقبال عموم قرار گرفت. این نمایش که کاری از کارگاه "تئاتر کودک" است، داستان سیندرلا را روایت میکند که با از دست دادن مادرش به ایران آمده تا پدرش را پیدا کند.
مریم اکبری، مریم الهامیان، ندا حاجیبابایی، پرویز حاجیزاده، قاسم رحیمزاده، مهدی فرشیدی سپهر، آنالی شکوری، مجتبی کاظمی، رامین کحالزاده، رامین کهن، مجتبی گوهرخای، بهاره میرزاپور و آرمان وکیلی بازیگران این نمایش هستند.
رامین کهن آهنگساز، راحله حیدری دستیار کارگردان، سهیل عباسی طراح لباس و فائزه فیض طراح صحنه نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" هستند. این گروه همچنین نمایش "زندگی بسیار کوتاه است" را در هفدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان روی صحنه میبرد.
نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" هر روز به جز شنبهها ساعت 19:30 در تالار هنر روی صحنه میرود.
اجرای نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" به کارگردانی مهدی مهدیآبادی از یکشنبه 21 شهریورماه در تالار هنر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "سیندرلا از فرنگ برگشته" با حضور میهمانانی همچون حسین محباهری، مریم کاظمی، مصطفی آخوندی، ژاله شعاری و شهرام کرمی روی صحنه رفت و مورد استقبال عموم قرار گرفت. این نمایش که کاری از کارگاه "تئاتر کودک" است، داستان سیندرلا را روایت میکند که با از دست دادن مادرش به ایران آمده تا پدرش را پیدا کند.
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