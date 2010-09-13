دکتر ایرج داداشی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد مطالعه قبل از کلاس و یاداشتبرداری قبل و بعد از کلاس گفت: هیچ توقفی در کار تعلیم و تربیت در کار آموزش عالی وجود ندارد. من هم مانند بقیه همکارانم در طول و مسیر و در حین مطالعاتم هر بار به موضوعات جدیدتری برمیخورم اینها را به یادداشتهای درسیام اضافه میکنم. در کارتدریس اگر سؤالهای دانشجویان برای من ابهامی را پیش بیاورند موجب میشود که آن بخش را بیشتر مطالعه کنم و بدینترتیب هم یاداشتهای قبل از شروع کلاسها تغییر میکند و هم یاداشتهایی بعد از کلاس اضافه میشوند.
این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد احساسش نسبت به دانشجویی که بسیار پرسش میکند هم گفت: من دانشجویی را که بیشتر پرسش میکند بیشتر دوست دارم ازدانشجویی که پرسش نمیکند بیشتر آزردهام به خاطر اینکه او با بیپرسشی خود نشان میدهد که علاقهای به درس نداشته یا موضوع را نفهمیده یا هیچ مشارکتی در مسیر تعلیم و تربیت نمیخواهد داشته باشد. من رغبتی به چنین دانشجویی ندارم ولی دانشجویی را که بسیار میپرسد دوستش دارم و بعد از کلاس برای او بسیار وقت میگذارم.
این محقق و پژوهشگر درمورد تأثیرپذیری آثارش ازتدریسهایش نیز گفت: درواقع مسیر تدریس با مسیر پژوهش ازهم جدا نیستند و هردو یکی هستند. پس گاهی اوقات مسیر تدریس ممکن است هم برای بهتر فهمیدن و هم آن جنبههای پنهان را درک و کشف کردن و آن ضعفها را جبران کردن و ازاین طریق دامنه دانش را گسترش دادن بکار رود.
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