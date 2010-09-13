دکتر ایرج داداشی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد مطالعه قبل از کلاس و یاداشت‌برداری قبل و بعد از کلاس گفت: هیچ توقفی در کار تعلیم و تربیت در کار آموزش عالی وجود ندارد. من هم مانند بقیه همکارانم در طول و مسیر و در حین مطالعاتم هر بار به موضوعات جدیدتری برمی‎خورم اینها را به یادداشتهای درسی‎ام اضافه می‎کنم. در کارتدریس اگر سؤالهای دانشجویان برای من ابهامی را پیش بیاورند موجب می‎شود که آن بخش را بیشتر مطالعه کنم و بدین‌ترتیب هم یاداشتهای قبل از شروع کلاسها تغییر می‌کند و هم یاداشتهایی بعد از کلاس اضافه می‎شوند.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد احساسش نسبت به دانشجویی که بسیار پرسش می‎کند هم گفت: من دانشجویی را که بیشتر پرسش می‎کند بیشتر دوست دارم ازدانشجویی که پرسش نمی‏کند بیشتر آزرده‎ام به خاطر اینکه او با بی‌پرسشی خود نشان می‏دهد که علاقه‏ای به درس نداشته یا موضوع را نفهمیده یا هیچ مشارکتی در مسیر تعلیم و تربیت نمی‏خواهد داشته باشد. من رغبتی به چنین دانشجویی ندارم ولی دانشجویی را که بسیار می‎پرسد دوستش دارم و بعد از کلاس برای او بسیار وقت می‎گذارم.

این محقق و پژوهشگر درمورد تأثیرپذیری آثارش ازتدریسهایش نیز گفت: درواقع مسیر تدریس با مسیر پژوهش ازهم جدا نیستند و هردو یکی هستند. پس گاهی اوقات مسیر تدریس ممکن است هم برای بهتر فهمیدن و هم آن جنبه‏های پنهان را درک و کشف کردن و آن ضعفها را جبران کردن و ازاین طریق دامنه دانش را گسترش دادن بکار رود.