سعید زرندی در گفتگو با مهر با تاکید بر تخصصی بودن آمار واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: برخی‌ها یا منظور مفاهیم ارایه شده را درک نمی کنند یا این مفاهیم را نادیده می گیرند و تنها به آمار ارایه شده استناد می کنند.

وی با اشاره به انتقاد برخی کارشناسان از دو پهلو بودن آمارهای وزارت صنایع و معادن، افزود: ظرفیت تولید با تولید واقعی متفاوت است و معمولا برای بررسی عملکرد واحدهای تولید ظرفیت سازی و میزان تولید در کنار هم بررسی می‌شود و مطرح کردن این دو نباید مورد انتقاد باشد.

مدیر کل آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنایع سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف را از دیگر مواردی اعلام کرد که کارشناسان نسبت به آن انتقاد داشتند. وی اعلام کرد: ارزش افزوده متاثر از تولید است نه سرمایه گذاری، در حالی که برخی کارشناسان و منتقدان سهم ارزش افزوده را بر اساس سرمایه گذاریهای انجام شده، محاسبه می کنند و این اشتباه است.

زرندی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار را ملاک وزارت صنایع عنوان کرد و گفت: در حال حاضر وزارت صنایع اقدامات لازم برای همکاری واحدهای تولیدی با بانک مرکزی برای ارایه آمار را انجام داده است.

وی با اشاره به اختلاف جامعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار، گفت: جامعه آماری بانک مرکزی مربوط به واحدهای بالای 100 نفر است در حالی که جامعه آماری مرکز آمار با حیطه 10 نفر شاغل محاسبه می شود و آمارهای بانک مرکزی کوتاه مدت بوده و مرکز آمار، آمارها را در دوره های زمانی طولانی بررسی می کند.

این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن به آمار بانک مرکزی درباره سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در اقتصاد ملی سال 86 اشاره کرد و گفت: آمار این سال به عنوان آخرین داده آماری سالانه ، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور 20.82 درصد اعلام شد که وزارت صنایع و معادن این سهم را برای سال گذشته با تکیه بر آمار بانک مرکزی، 22 درصد اعلام کرد.

وی افزود: این در حالی است که با محاسبه تمامی تولیدات جانبی این بخش، سهم صنعت و معدن از اقتصاد ایران بسیار فراتر است اما وزارت صنایع و معادن برای شفافیت بیشتر و یکپارچگی آمار با استناد به آمار بانک مرکزی، آمار سهم ارزش افزوده در اقتصاد را به صورت پیش بینی ارایه می کند.

وی گفت: وزارت صنایع و معادن تنها به استخراج آمار مربوط به مجوزهای مربوط به سرمایه گذاری ها ، پروانه های بهره برداری و گواهی خدمات فنی و مهندسی اقدام می کند و بقیه آمار ارایه شده بر مبنای آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار است.

به گفته مدیر کل آمار و فراوری داده های وزارت صنایع ، در بررسی میزان سرمایه گذاری وزارت صنایع با مرکز آمار و بانک مرکزی به اجماع کامل رسیده است اما در بررسی میزان ارزش افزوده تولیدات این هماهنگی در حال شکل گیری است.

زرندی تاکید کرد در حال حاضر ارزش و میزان تولیدات در وزارت صنایع استخراج می شود اما بانک مرکزی همچنان با محاسبه ارزش تولیدات، آن را به میزان تولید تبدیل می کند. اختلاف آماری ناشی از این نوع محاسبه و برگشت به سال پایه در کارگروه های مشترک در حال پیگیری است.

وی از راه اندازی سامانه آمار تولید در وزارت صنایع خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه آمار مربوط به تولیدات مستقیما از سوی واحدهای صنعتی بدون ویرایش و دخل و تصرف وزارتخانه اعلام می شود.

این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن بر شفافیت آمار و کاهش دخالتهای انسانی در جمع آوری آمارهای این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: روزانه آمار تولید و سرمایه گذاری توسط خود تولید کننده به سامانه اعلام می شود و ستاد پایش تولید و سرمایه گذاری برای بررسی آمار ماهانه هر 15 روز یکبار برگزار می شود.

به گفته وی، واحدهای تولیدی که تا 3 ماه آمار تولید خود را اعلام نکنند، غیر فعال محسوب می شوند.

زرندی از ثبت نام 49 هزار و 353 واحد صنعتی و 3 هزار و 298 واحد معدنی در سامانه وزارت صنایع خبر داد و گفت : امید است بقیه واحدها نیز در این سامانه ثبت نام کنند. وی اعلام کرد برای جلوگیری از کم اظهاری واحدهای تولیدی تسهیلات متناسب با تولید آنها اختصاص می یابد.

به گفته وی ، تولید کنندگان کمبود منابع مالی ، شرایط بازار و تامین مواد اولیه را از مهمترین مشکلات پیش روی خود به سامانه آماری وزارت صنایع اعلام کرده اند که سرمایه در گردش نسبت دیگر مشکلات برجسته تر بود.

زرندی درباره انتقاد برخی نمایندگان مجلس از عدم تحقق برخی اهداف صنعتی و معدنی در برنامه چهارم توسعه گفت: در سالهای گذشته شرایط بحرانی بر اقتصاد جهان و ایران حکمفرما بود و بخش صنعت و معدن نیز از این نابسامانی‌ها بی نصیب نبود؛ با این حال نسبت به بخشهای دیگر اقتصاد رشد قابل قبولی داشت.

وی اظهار داشت: سالانه بیش از 7 هزار مجوز بهره برداری صنعتی و معدنی در کشور صادر می‌شود که در طول برنامه چهارم، 37 هزار و 149 فقره پروانه بهره برداری صادر شد که این رقم در طول برنامه سوم 22 هزار و 327 فقره بود.

وی اعلام کرد که سرمایه گذاری در طول برنامه چهارم با بیش از 13 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به برنامه سوم به 70 هزار و 465 میلیارد تومان رسید.

به گزارش مهر، وزیر صنایع و معادن چندی پیش در حالی رشد بخش صنعت در سال 87 را معادل 8 درصد عنوان کرد که رئیس کل بانک مرکزی میزان این رشد را 7 درصد اعلام کرده بود.