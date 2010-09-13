بالاک دوباره مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاک در دیدار با سرخیو پینتو از تیم هانوفر از ناحیه ساق پای چپ دچار آسیب دیدگی شد و عکسبرداری نشان می دهد این بازیکن تا 6 هفته قادر نخواهد بود تیم لورکوزن را همراهی کند.

بر پایه گزارش ساکرنت، مصدومیت این بازیکن در حالی روی می دهد که سرمربی آلمان بتازگی اعلام کرده بود در نظر دارد از این بازیکن برای دیدارهای مقدماتی یورو 2012 مقابل تیم های ترکیه و قزاقستان در ترکیب تیمش استفاده کند.

یواخیم لو در این خصوص اظهار داشت: واقعا برای میشاییل متاسفم. او بتازگی سلامتی خودر ا بازیافته بود و حالا آسیب دیدگی اش دوباره برگشته است. امیدوارم هر چه سریع تر سلامتی خود را بازیابد.