برنامه جامع فرهنگی استان لرستان تدوین شد

سید عارف علوی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این برنامه در قالب یک برنامه پنج ساله تدوین شده است.

وی با بیان اینکه دو ماه روی تدوین و تکمیل این برنامه جامع کار شده است، یادآور شد: در این برنامه همه نقاط ضعف و قوت برنامه های فرهنگی استان مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین از برآورد اعتبارات پنج ساله در قالب این برنامه جامع خبر داد و خاطر نشان کرد: در این راستا برای سال آینده اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

علوی اعتبار امسال این اداره کل را یک میلیارد و 900 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: در صورت واقعی شدن اعتبارات و تحقق 100 درصدی اعتبار دو میلیارد و 400 میلیون تومانی لرستان در این زمینه جزء استانهای اول کشور می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش اعتبارات فرهنگی لرستان جزء استانهای آخر کشور است، یادآور شد: از سال 87 پیگیری لازم برای واقعی کردن بودجه ها و مخارج در این اداره کل انجام شده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ابراز امیدواری کرد با تحقق اعتبارات مورد نیاز در زمینه فرهنگی وضعیت استان در این بخش روند مناسبتری پیدا کند.