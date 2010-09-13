به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که به بررسی آثار منتشر شده در سال‌های 1387 و 1388 اختصاص دارد، اثری که حد نصاب نمره لازم را به خود اختصاص دهد، به عنوان اثر برگزیده معرفی می‌شود.



دردوازدهمین دوره از جایزه کتاب سال دفاع مقدس، هیئت داوران بخش داستان و رمان اثری را شایسته عنوان نخست معرفی نکردند، اما کتاب‌های "ما از دوکوهه آمدیم این‌جا غریبیم" نوشته مجید پورولی‌ کلشتری و "همین‌جاست" تالیف مهدی دهقان نیری به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.



در این بخش از دوازدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس، کتاب‌های"راز ناشناس" نوشته‌ نورالدین آزاد و "یاسر یاسر احمد" اثر بیژن کیا شایسته‌ تقدیر معرفی شدند.



سیزدهمین دوره جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس همزمان با برگزاری برنامه‌های هجدهمین دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.