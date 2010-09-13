منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود:‌ برای کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان استاندار اصفهان به همراه امام جمعه استان بیانیه‌ای را در راستای حمایت از آنان صادر کردند که طی این بیانیه اقشار مختلف دعوت به کمک رسانی به آنها شده‌اند همچنین شماره حساب الکترونیکی 107046474000نزد بانک ملی باز شده است.

وی ادامه داد : مردم اصفهان تا کنون علاوه بر حساب مذکور، مبالغی را نیز به حساب هلال احمر جهت کمک به سیل زدگان پاکستان واریز نموده‌ اند که در مجموع از دو هفته گذشته تا کنون نزدیک به چهارصد میلیون تومان کمک نقدی جمع آوری شده و علاوه بر آن نزدیک به ده کامیون از اجناس مختلف نیز جمع آوری شده است.

شیشه فروش همچنین با اشاره فرمایشات مقام معظم رهبری در همین خصوص افزود: روز گذشته نیز جلسه ای در این رابطه در استانداری اصفهان با حضور معاون سیاسی استاندار اصفهان تشکیل شد .

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان با اشاره به اینکه پنج شنبه هفته جاری روز ملی کمک رسانی نامگذاری شده تصریح کرد: از چهارشنبه هفته جاری به استقبال این روز خواهیم رفت و در تمام نقاط اصفهان پایگاه‌های مختلف تشکیل خواهد شد.

وی از مردم اصفهان دعوت نمود تا در این روز کمک‌های خود را به صورت نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان پاکستان انجام دهند.

شیشه‌فروش اظهار داشت: مواد غذایی فاسد نشدنی، ظروف امدادی، پتو، مواد شوینده، زیر انداز و دارو از جمله نیازهای سیل زدگان است و انتظار می‌رود مردم این کمک‌ها را به صورت نو به سیل زدگان کمک کنند.