به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "ضربه پنهان" به نویسندگی آنیوس دانه‌کار و کارگردانی مجید مرادی شنبه در تهران کلید می‌خورد. چهارشنبه وپنجشنبه تست گریم از بازیگران فیلم انجام می‌شود.

این فیلم تلویزیونی رزمی پلیسی است ،که طراحی و کارگردانی روش بازیگری رزمی در آن را آنیوس دانه کار بر عهده دارد. "ضربه پنهان" با همکاری فدراسیون کونگ فو ساخته می‌شود.

در این تله فیلم یوسف مرادیان، مجید مشیری، حمید خندان، امین مومنی‌پور،بهاره نامجو، رضا عظیمی،پادینا رهنما، سارا کهربایی، کاملیا ابراهیمی، صدف بهشتی، جلال رنگ وبوی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان آن آمده است: طراحی‌های خلافکارانه‌ای از سوی منافقین در آن سوی مرز انجام گرفته است که طی آن به اعمالی از قبیل قاچاق قرص های روان گردان، ربودن دختران جوان، قاچاق انسان و ترور در ایران انجام می گیرد. پلیس‌ برای مقابله با این افراد دست به کار می شود.

عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از،مدیر تصویربرداری: علی قربان خانی، طراح چهره پردازی: پریا یوسفی‌مهر، طراح صحنه ولباس: حمید یارندپور،طراح صحنه ولباس:کیارش قوام زاده،دستیار کارگردان وبرنامه‌ریز: امیر علی قنبری،تدوین: اسماعیل قنبری، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، تهیه کننده: حمید نوری‌فام.