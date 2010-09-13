موج جدیدی از اسلام ستیزی آمریکا شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، گروه های مختلف، علمی، مذهبی و سیاسی گلستان با صدور بیانیه هایی، هتک حرمت نسبت به کلام الله مجید را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه ها از جمله بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول که ظهر دوشنبه به دفتر خبرگزاری مهر در گرگان ارسال شد، آمده است: اقدام جاهلانه و متعصبانه شیطان صفتان نسبت به ساحت مقدس قران کریم که با دستان پشت پرده لابی های صهیونیستی و حمایت دولتمردان آمریکایی در راه اندازی موج جدیدی از اسلام ستیزی است.

در این بیانیه آمده است: یقیناً اسلام آیین حق الهی است و آخرین، کاملترین و بهترین دین در تامین سعادت بشری و مصالح دنیوی و اخروی انسانهاست و قرآن بعنوان کتاب مقدس و آسمانی جامع ترین دین علاوه بر هدایت و راهنمایی مردم دنیا، وعظ و پند را برای آنان به ارمغان آورده است.

گروه های مختلف گلستانی یادآور شدند: اهانت به چنین کتابی که جزء بزرگترین معجزه پیغمبر خاتم است و به اعتراف تمامی دانشمندان منصف جهان، کتابی است که مردم را به ایمان، خودسازی، تقوا، پرهیزکاری، صلح، گفتگو، اخلاق نیکو، حمایت از فقرا و ایتام، علم‏آموزی، توسعه و پیشرفت و مبارزه با فساد دعوت می‏کند، پیش از آن که برگرفته از یک نقشه قبلی باشد نشان از عصبانیت دشمنان اسلام از بیداری مردم جهان در هزاره سوم دارد.

در بخشی از بیانیه آمده است: توهین به مقدسات بیش از یک و نیم میلیارد انسانهای آزاده و تهدید به سوزاندن کتاب آسمانی آنان، نماد درماندگی دشمنانی است که ادیان الهی را بازیچه هواهای نفسانی خود ساخته‌اند و جبهه نفاق را در میان پیروان راستین خداوند پدید آورده‌اند.

اساتید، کارکنان و دانشجویان گلستان، جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم و اعلام کردند: همگام با دیگر مسلمانان جهان با رعایت ادب اسلامی بی ادبان را با صلابت هر چه تمام تر سر جای خود خواهیم نشاند.

آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و جوادقناعت استاندار نیز با صدور بیانیه ای مشترک، هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کردند.



در بخشی از این بیانیه آمده است: توطئه صهیونیستی و اقدام شیطانی گروهی از افراطیان آمریکایی در هتک حرمت قرآن کریم نشانه عمق ضعف مستکبران و وحشت آنان از گسترش دین مبین اسلام در جهان است.

اینجانبان ضمن محکوم کردن این اقدام مذبوحانه هشدار می دهیم مسئول عواقب این اقدام نفرت انگیز و شعله ورشدن خشم مسلمانان و آزاداندیشان جهان دولت آمریکا و پشت پرده نشینان صهیونیست است.