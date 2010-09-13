90 مدرسه قرآن در استان سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی ظهر دوشنبه در نشست روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان سمنان گفت: مدارس غیردولتی و شاهد بسترهای مناسبی برای مدارس قرآن است.

وی افزود: هدف از ایجاد و راه اندازی این مدارس توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در بین دانش آموزان است.

قزوهی با اشاره به تشکیل 53 مجتمع آموزشی در استان سمنان گفت: این مدارس با هدف رسیدگی بهتر به مناطق محروم و روستایی از نظر آموزشی و پرورشی ایجاد شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده، در آغاز سال تحصیلی کلاس بدون معلم نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: با پذیرش 618 نفر از نیروهای جدیدالاستخدام، بحران نیروی انسانی در استان سمنان رفع شد و مراسم استقبال از نیروهای جدیدالاستخدام از سوی اداره کل به زودی برگزار می‌شود.

به گفته وی، هفت هزار نیروی رسمی و پیمانی به همراه بیش از 600 نفر از نیروهای جدید الاستخدام وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان را در 1200 مدرسه استان بر عهده خواهند داشت که باید به این تعداد بیش از 900 نیروی قرارداد حجم کار معین برای انجام کارهای خدماتی و دفتری اضافه کرد.

قزوهی نسبت معلم به دانش آموز در کشور را یک به 14 دانست و اظهار داشت : این نسبت در استان یک به 13 می باشد که دلیل آن نیز پراکندگی موجود است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به نواخته شدن زنگ غنچه‌ها ویژه نوآموزان پیش‌ دبستانی در 29 شهریور ماه گفت: به این منظور گردهمایی اولیای دانش‌آموزان اول ابتدایی برای آشنایی بیشتر والدین برگزار می شود.

وی با اعلام آمادگی کامل آموزش و پرورش استان برای بازگشایی مدارس اظهار داشت: ساماندهی نیروها و تعمیرات و تجهیزات مدارس انجام پذیرفته است.

قزوهی خواستار تقویت شورای دبیران در مدارس شد و گفت: شورای دبیران باید به عنوان اتاق فکری برای مجموعه تعلیم و تربیت بوده و ما را در رفع مشکلات یاری کند.