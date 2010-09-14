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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۹

با حضور پیام فروتن/

نشست "طراحی صحنه در آثار پرفورمنس" برگزار می‌شود

نشست "طراحی صحنه در آثار پرفورمنس" برگزار می‌شود

نشست "طراحی صحنه در آثار پرفورمنس" با حضور پیام فروتن چهارشنبه 24 شهریورماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "طراحی صحنه در آثار پرفورمنس" با حضور پیام فروتن طراح صحنه با سابقه تئاتر ایران به همراه رحمت امینی مسئول برگزاری این نشست‌ها چهارشنبه 24 شهریورماه از ساعت  15:30 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود. این نشست در راستای نشست‌های قبلی برگزار شده در حوزه پست مدرنیسم است.

"زیبایی شناسی متن نمایشی" و "پست مدرنیسم در تئاتر" عنوان دو نشست برگزاری شده قبلی است که با حضور فرشید ابراهیمیان و مسعود دلخواه برگزار شدند. در نشست‌های آینده کتاب‌های تازه منتشر شده تئاتر هم مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

 

کد مطلب 1150392

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