اسرائیل چاره ای جز گردن نهادن بهNPT ندارد / آمادگی برای گفتگو با 1+5

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدوما آلان یودا وزیر امور خارجه بورکینافاسو ظهر امروز دوشنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند و سپس در نشست خبری مشترک به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

متکی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر وی را درباره بررسی پرونده رژیم صهیونیستی در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جویا شد، تصریح کرد: موضوع رژیم صهیونیستی برای نخستین بار در کنفرانس بازنگری در ان پی تی در نیویورک مطرح شد و با توجه به اصرار کشورهای مختلف جهان وجنبش عدم تعهد و نیزبه خاطر توجه آژانس نام این رژیم برده شد. به این شکل بررسی پرونده رژیم صهیونیستی شکل عملیاتی به خود گرفت.

وی ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با رژیم صهیونیستی فعالیتهایی را انجام داده و پیگیریهایی را در دست انجام دارد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: فکر می کنیم چاره ای جز گردن نهادن رژیم صهیونیستی به ان پی تی وجود ندارد و آن وقت مشخص می شود این رژیم چگونه خود را به کلاهک های اتمی تسلیح کرده است.

وی در ادامه افزود: قاعدتا باید آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام و جامعه بین المللی عکس العمل مناسب نسبت به رفتار توسعه طلبانه و نظامی گرانه این رژیم در منطقه داشته باشد.

متکی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر پیرامون مذاکرات ایران و 1+5 که قرار بود بعد از ماه رمضان آغاز شود، گفت: سازوکارهای جدید مذاکرات ایران با طرف مقابل به آنان اعلام شده و چنانچه این آمادگی در آنها وجود داشته باشد همانند همیشه ایران از موضع مذاکرات استقبال می کند.

همچنین بدوما آلان یودا وزیر خارجه بورکینافاسو نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با تداوم محاصره غزه گفت: موضع ما دفاع از حق است و معتقدیم در خاورمیانه باید صلح برقرار باشد .

وی پیگیری شکستن محاصره غزه را موضوعی بشردوستانه و ضروری عنوان کرد و گفت: همیشه گفته ایم باید این محاصره برداشته شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال دیگری درباره مذاکرات ایران با با گروه وین گفت: گفتگوهای تبادل سوخت صرفا در قالب گروه وین قابل انجام است و هر زمان آژانس مقدمات لازم را فراهم کند این مذاکرات می تواند آغاز شود.

وی تاکید کرد: گروه 1+5 بعد از اعلامیه تهران رویکرد درستی را در حرکت به سوی قطعنامه در پیش نگرفتند و عدم صداقت خود را نشان داد به همین دلیل ضروری است ساختار این گروه عادلانه شود و بر این اساس کشورهای دیگری را جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده تا به مذاکرات افزوده شود. بنابراین 1+5 نیازمند تجدید ساختار است.

ادامه دارد...