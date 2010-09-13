پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اعلام این خبر گفت: این پایگاه اینترنتی اخبار و رویدادهای صنفی، آموزشی، رفاهی، علمی و پژوهشی حوزه پرستاری را از سراسر کشور منتشر می‌کند. علاوه بر آن پرستاران و فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند با مراجعه به بخش ارسال پیام این پایگاه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مشکلات صنفی، شغلی، آموزشی و حقوقی خود را مطرح کنند.

وی افزود: با راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، پایگاه ارائه خدمات الکترونیک این سازمان به آدرس الکترونیک www.parastari.org منتقل شده است که لینک آن نیز در این پایگاه وجود دارد.

میرزابیگی گفت: پرستاران سراسر کشور می‌توانند از طریق لینک این سایت یا به طور مستقیم با مراجعه به پایگاه خدماتی (پورتال سازمان نظام پرستاری) خدمات الکترونیک این سازمان را دریافت کنند.

وی افزود: سازمان نظام پرستاری حدود 90 هزار عضو دارد و خدمات مختلف صنفی، آموزشی و رفاهی را به این افراد ارائه می کند اما متأسفانه تاکنون به علت نبود یک رسانه پویا اخبار این فعالیت‌ها به موقع به اطلاع آنها نمی‌رسید.

میرزابیگی اظهارداشت: انبوه مطالب و اخبار مرتبط با حوزه پرستاری وجود یک رسانه پویا و حرفه‌ای را طلب می کرد که متأسفانه سایت‌های قبلی این نیاز را بر طرف نمی کردند اما از این پس از طریق این پایگاه هم اطلاعات و اخبار مربوط به پرستاران به موقع اعلام می‌شود و هم پرستاران می‌توانند در یک ارتباط دوسویه نظرات و مسائل خود را مطرح کنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در زمان حاضر حدود 150 هزار پرستار شاغل در بخش دولتی و خصوصی در کشور فعال هستند که بخش عمده آنها عضو این سازمان هستند.