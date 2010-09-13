به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله لطف الله صافی اعلام کرد: آیت الله ناصر مکارم شیرازی در آستانه سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه با حضور در بیت آیت الله صافی گلپایگانی با وی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار پیرامون برنامه ها و طرحهای جدید برای تحصیل طلاب حوزه بحث و تبادل نظر شده است.
همچنین این دو مرجع بزرگ تقلید بر ضرورت حفظ شئون حوزه های علمیه و استقلال کامل آنها تأکید کردند.
در دیدار دو مرجع تقلید که در روز عید سعید فطر انجام شد با اشاره به استقبال جهان اسلام از برنامههای دینی و مذهبی و توجه آنان به حوزههای علمیه، پیرامون آمادگی طلاب برای حضور در مجامع مختلف و پاسخ به شبهات تصمیمات مشترکی اتخاذ شد.
همچنین آیت الله جعفر سبحانی با حضور در بیت آیت الله صافی گلپایگانی با وی دیدار و گفتگو کرد.
بر پایه این گزارش، حجج الاسلام سید حسن خمینی، مقتدایی و حسینی بوشهری نیز طی روزهای گذشته با حضور در بیت آیت الله صافی به طور جداگانه با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
قم - خبرگزاری مهر: حضرات آیات مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی بر حفظ استقلال و شئون حوزههای علمیه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله لطف الله صافی اعلام کرد: آیت الله ناصر مکارم شیرازی در آستانه سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه با حضور در بیت آیت الله صافی گلپایگانی با وی دیدار و گفتگو کرد.
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