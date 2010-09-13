ارائه اطلاعات دارویی تضمین کننده حفظ جان بیماران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای که امضای بیش از هزار نفر از داروسازان عضو این انجمن را دارد خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشته است: ارائه اطلاعات دارویی و توصیه‌های درمانی لازم برای بیماران در چارچوب داروخانه وجه تمایز مهم داروخانه با سایر صنوف است از این رو برای این خدمت مهم 13 دانشکده داروسازی سالانه هر یک حدود 500 دانش آموخته داروسازی تربیت می‌کنند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: ارائه اطلاعات دارویی به بیماران یک فرآیند علمی تعریف شده در تمام کشورهای جهان است که تضمین کننده روند درمان و حفظ جان بیماران خواهد بود.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه اصل راهنمایی بیمار به داروخانه جهت مصرف صحیح دارو است، گفت: ارائه خدمات علمی زمانی در داروخانه رونق می‌گیرد که داروخانه توان جبران مالی زحمات داروسازان مسئول فنی را داشته باشد.

در پایان انجمن داروسازان ایران به عنوان گسترده ترین نهاد صنفی داروسازی کشور از مسئولان می‌خواهد تا قبل از هرگونه پیش داوری در مورد حق فنی داروخانه و حذف آن با انجام مطالعه‌ای دقیق و علمی و با در نظر گرفتن مسائل مالی و اقتصادی داروخانه از هر جهت، داروسازان در داروخانه‌ها را به عنوان مشاوران اصلی پزشکان و راهنمایان مفید بیماران محسوب کنند.

یادآور می‌شود، از چندی پیش بحث حذف مبلغ حق فنی داروخانه‌ها که به قیمت دارو اضافه می‌شود مطرح است

