آتش زدن قرآن با هدف اسلام هراسی در آمریکا صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بهمن دری اخوی ظهر دوشنبه در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب کردستان اظهار داشت: هتک حرمت ارزشهای اسلامی و همچنین راه انداختن پروژه آتش زدن قرآن کریم در راستای برنامه ها و دسیسه های دشمنان برای ایجاد پروژه اسلام هراسی است.

وی عنوان کرد: آتش زدن قرآن کریم در کشور آمریکا در ادامه سلسله برنامه های دشمنان اسلام است که تحت نظر سیستم های جاسوسی کشورهای آمریکا و اسرائیل اداره می شود و در این برهه از زمان باید مسلمانان ضمن حففظ وحدت و انسجام به مبارزه با این گونه اعمال ضد انسانی و ضد دینی بپردازند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: پروژه اسلام هراسی در دولت های غربی با تقدیر صدراعظم آلمان از کاریکاتوریست دانمارکی آغاز شد و در ادامه به پروژه آتش زدن قرآن در آمریکا رسید و امروز هم عده ای به نام دفاع از دمکراسی و آزادی در مقابل این عمل ناپسند سکوت کرده اند.

دری اخوی بیان داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری و مشارکت اقشار مختلف مردم و سایر سازمانها و نهادهای دولتی در پاسخ به این اعمال ناپسند برنامه های مختلفی را در سراسر کشور و حتی در سطح بین الملل در پاسخگویی به این کار در دستور قرار داده و به مرور و در ایام سال جاری آنها را اجرا خواهد کرد.

وی اولین اقدام در پاسخ به این کار را توجه بیشتر به غرفه های عرضه کننده آثار دینی و قرآنی در نمایشگاه کشوری کتاب کردستان عنوان کرد و افزود: مردم استان کردستان نیز در پاسخ به این عمل باید وارد میدان شده و جواب محکمی به توطئه گران و افراد ضد دین مبین اسلامی بدهند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اختصاص یکی از روزهای هفته کتاب که در اواخر آبان ماه برگزار می شود، به عنوان روز قرآن و تجلیل از خادمان نشر آثار قرآنی، گفت: در این روز برنامه های گسترده ای در سطح کشور و در تمامی مراکز استانها با هدف جلب توجه جهانی به موضوع قرآن برگزار می شود.

دری اخوی در ادامه با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه کتاب کردستان بعد از وقفه ای شش ساله، اظهار داشت: برگزاری این رویداد مهم فرهنگی در استان کردستان می تواند در راستای افزایش سرانه مطالعه و همچنین نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی در این خطه از کشورمان موثر و مفید باشد.

چهارمین نمایشگاه کتاب کردستان با حضور 200 ناشر از سراسر کشور و با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس، استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان از امروز گشایش یافت و تا روز 28 شهریور ماه دائر خواهد بود.