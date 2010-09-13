شورای هماهنگی گیلان اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این شورا با صدوربیانیه ای اعلام کرد: یکبار دیگر بغض و کینه دنیای غرب از آستین مقدس مآبان صهیونیست به در آمد و قلب بیش از یک و نیم میلیارد مسلمانان جهان را جریحه دار کرد.

قرآن کریم کتابی است که همۀ مردم را به ایمان، برادری، صلح، گفتگو، اخلاق نیکو، علم آموزی، توسعه و پیشرفت، عبادت خداوند و مبارزه با فساد دعوت می کند، کدام عقل و وجدانی می پذیرد که کتابی با این ویژگی و معارف بتواند مورد اهانت قرار گیرد.

بدون تردید اهانت به ساحت نورانی قرآن کریم، اقدامی نابخردانه، جاهلانه و متعصبانه است که از سوی هر انسان آزاد و دوراندیشی محکوم است از آموزه های قران کریم، احترام به همه ادیان الهی است و قطعا توهین به ساحت مقدس قرآن عمل وقیحانه ایست که به حساب مسیحیت اصیل نوشته نخواهد شد.

توطئه شیطانی و ضد اسلامی گروهی از مسیحیان افراطی حرکت مذبوحانه ای است که عواقب خطرناک آن شعله ور کردن قلوب و خشم مسلمانان و آزاداندیشان جهان است و مسئولیت آن به عهده دولت آمریکا و پشت پرده نشینان صهیونیست است.

انجام سوزاندن قرآن کریم در روز یازدهم سپتامبر، ابزاری برای استکبار جهانی بود تا ضمن ایجاد اختلاف، میان ادیان الهی، با دست مایه قرار دادن آن تحت عنوان مبارزه با تروریسم به کشتار مسلمانان و غارت منابع کشورهای مسلمان ادامه دهند.

انجام عمل غیراخلاقی توهین به قرآن کریم نه تنها عامل تحریک ملت های مسلمان بلکه اعلان جنگ علیه آنان بوده و مسئولیت این جنایت با دولت ایالت متحده آمریکاست که با سیاستهای غیر عاقلانه علیه مسلمانان، زمینه چنین اقداماتی را فراهم می کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تقبیح و محکومیت اقدام موهن کشیش نمای افراطی آمریکایی در هتک حرمت به ساحت مقدس قران کریم از همۀ دولت ها و ملت های مسلمان به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی می خواهد در قبال این جنایت موضعی قاطعانه اتخاذ کرده و خواستار مجازات این عوامل سرسپرده رژیم صهیونیستی باشند.