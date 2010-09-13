به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فروش جو تضمینی خریداری شده در سال 1389 را به صورت اقساطی به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و اتحادیه تعاونی روستایی استان ها را تصویب کردند.

براساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی) مجاز است جو تضمینی خریداری شده در سال 1389 را تا سقف یک میلیون و 470هزار تن با قیمت تمام شده به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران واتحادیه تعاونی روستایی استان ها واگذار کند.

قیمت تمام شده شامل قیمت تضمینی خرید، هزینه های تبعی، بیمه و هزینه های مالی است که وزارت جهاد کشاورزی باید در قابل دریافت سفته معادل کل بهای مورد معامله و دریافت بهای آن به صورت قسطی به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران واتحادیه تعاونی روستایی استان ها بفروشد.

تحویل محصول یاد شده صرفا معادل وجه واریزی خواهد بود و این اتحادیه ها مکلفند با نظارت سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران جو را با قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی به مصرف کنندگان واقعی(تولید کنندگان محصولات دامی) بفروشند.