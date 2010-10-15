حق بیمه پروانه ساختمانی در ورامین 30 برابر افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین، سید احمد حسینی رئیس شورای اسلامی شهرستان و محمد حسن فرجی رئیس شورای اسلامی شهر ورامین، در نامه ای خطاب به محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خواستار تجدید نظر در این موضوع شدند.

این سه مسئول در نامه خود آورده اند: افزایش 30 برابری حق بیمه هنگام صدور پروانه ساختمانی در شهرداریها و نبود توانمندی در پرداخت آن توسط متقاضیان صدور پروانه در شهر ورامین که اغلب ساکنان آن از قشر آسیب پذیر جامعه هستند، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

با توجه به سیاستگذاری نرخ جدید بیمه صدور پروانه ساختمانی بر اساس کارشناسی و آمار موجود، مردم برای دریافت پروانه ساختمانی از خود ترغیب نشان نمی دهند.

این موضوع، تأثیر منفی بر اقتصاد جامعه و همچنین کسری در آمد شهرداریها داشته و نبود منابع درآمدزای مکفی برای آنها، بر مشکلات افزوده است.

بنابراین برای جلوگیری از تبعات منفی و خسارت وارده به مجموعه مدیریت شهری، درخواست تجدید نظر در این خصوص می شود.

اضافه می شود که در گذشته نیز مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته که به پیوست این نامه برای وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ارسال شده است.