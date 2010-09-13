اعضای هیئت علمی دانشگاه هرمزگان هتک حرمت به قرآن را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر: در این بیانیه آمده است: بیاد داریم که رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(ره) نامی بر دولت آمریکا گذاشت که واقعا برازنده آن بود "شیطان بزرگ".

آری سالها گذشت و هرچند که ملت ایران همیشه می دانستند و همچنان پایبند این اعتقادند اما جهانیان بعد از اقدامات فراوان ضدانسانی استکبار جهانی هنوز در خواب غفلت هستند و بار دیگر شیطان بزرگ نقاب از چهره برکشید و ابرها به کنار رفت و چهره زشت شیطان بر همگان نمایان شد.

اقدام موهن و ضد انسانی سوزاندن کتاب مقدس و آسمانی قرآن مجید به بهانه سالگرد حادثه مشکوک یازدهم سپتامبر توسط چند صهیونیست و همراهی و همکاری دولت آمریکا، تمامی ارزشهای والای الهی را به آتش کشید و این نه فقط توهین به مسلمانان بلکه توهین به انسانیت و انسان بود و هست.

استکبار جهانی هرچند گاهی دست به اقدامات توهین آمیز بر علیه انسانیت و انسان و بویژه مسلمانان در راستای برنامه اسلام هراسی می زند و این چیزی نیست جز آنکه در مقابل زبان منطق اسلام و تفکر نورانی قرآن کریم به استیصال رسیده اند و غافل از آنند که اینگونه اقدامات نفرت جهانی را نسبت به عاملان این گونه جسارت های ابلهانه افزایش داده و باعث اتحاد و انسجام میان مسلمان خواهد شد.

جهان اسلام هنوز داغدار مصیبت عظیم مردمان فلسطین و پاکستان است که شیطان بزرگ سناریوی دیگر را تهیه و برای غافلان طراحی می کند که ادامه توطئه های شوم خود می باشد تا افکار جهانی و قلوب مسلمانان را از مسایل اساسی و مهم منطقه و جهام اسلام منحرف کنند.

اما ملت مسلمان جهان همچون همیشه بیدار و آگاه و در کنار دیگر ملت های آزاده و صلح طلب می باشند و اقدمات توهین آمیز پشیمانی و درماندگی عاملان نادان را بدنبال خواهد داشت.

دانشگاه هرمزگان ضمن محکومیت این اقدام ضد انسانی با اعلام تسلیت به محضر صاحب عصر امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری و تمامی مسلمانان جهان و ملت های آزاده بویژه ملت عزیز و بیدار ایران اسلامی از ملت های مسلمان می خواهند چون همیشه با پیروی از فرامین مقام معظم رهبری با هوشیاری و دانایی کامل با این رویداد برخورد کنند.