به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردانی و اجرای این برنامه بر عهده سیاوش صفاریان پور است و در اولین قسمت این مجموعه، وزیر آموزش و پرورش چالشهای موجود در زمینه آموزش و پژوهش را مورد کنکاش قرار می‌دهد و به ارائه راهکارهای موجود در زمینه افزایش فرصتهای آموزش می‌پردازد.

- برنامه "صبحی دیگر" به تهیه‌کنندگی سیدرامین موسوی ملکی فردا سه شنبه 23 شهریورماه ساعت 9:15 با موضوع خانواده از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.

- برنامه شبکه آموزش دو ساعت افزایش یافته و از ساعت هشت صبح تا ساعت یک بامداد روی آنتن می‌رود.

- مراسم معارفه سید کاظم میرهاشمی به عنوان مدیر تولید جدید شبکه چهار برگزار شد. در این مراسم از عملکرد چند تن از کارمندان واحد تولید سیما قدردانی شد.