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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

اخبار تلویزیون/

برنامه "ژرفا" از شبکه آموزش پخش می‌شود

برنامه "ژرفا" به تهیه‌کنندگی سیاوش صفاریان‌پور با بررسی وضعیت آموزش در ایران از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردانی و اجرای این برنامه بر عهده سیاوش صفاریان پور است و در اولین قسمت این مجموعه، وزیر آموزش و پرورش چالشهای موجود در زمینه آموزش و پژوهش را مورد کنکاش قرار می‌دهد و به ارائه راهکارهای موجود در زمینه افزایش فرصتهای آموزش می‌پردازد.

- برنامه "صبحی دیگر" به تهیه‌کنندگی سیدرامین موسوی ملکی فردا سه شنبه 23 شهریورماه ساعت 9:15 با موضوع خانواده از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.

- برنامه شبکه آموزش دو ساعت افزایش یافته و از ساعت هشت صبح تا ساعت یک بامداد روی آنتن می‌رود.

- مراسم معارفه سید کاظم میرهاشمی به عنوان مدیر تولید جدید شبکه چهار برگزار شد. در این مراسم از عملکرد چند تن از کارمندان واحد تولید سیما قدردانی شد.

کد مطلب 1150437

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