به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی زاده مدیر کل مطبوعات داخلی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز دوشنبه 22 شهریورماه در جمع تعدادی از خبرنگاران جدیدترین اخبار و برنامه های این اداره کل را تشریح کرد.

وی سخنان خود را با اعلام خبر برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات آغاز کرده و گفت: انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات هر دو سال یکبار برگزار می شد که دور جدید این انتخابات پنج شنبه 15 مهرماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مدیران مسئول تمامی نشریاتی که در سال گذشته در حال انتشار بوده اند یعنی دست کم یک شماره از آنها منتشر شده است می توانند در انتخابات به عنوان کاندیدا حضور یابند همچنین هر فرد یک حق رای دارد بدین معنا که اگر فردی مدیر مسئول چند نشریه هم باشد فقط می تواند یک رای بدهد.

قاضی زاده با تاکید بر اینکه فقط شخص مدیر مسئول می تواند در این انتخابات شرکت کند بیان کرد: کمیته ای 3 نفره متشکل از نمایندگان فعلی وزارت ارشاد، قوه قضائیه و مجلس به عنوان ناظر بر انتخابات همچنین تاییدکنندگان صلاحیت کاندیداها فعال خواهد بود.

مدیر کل مطبوعات داخلی افزود: ما فراخوان عمومی انتخابات را هفته دیگر در رسانه ها اعلام می کنیم و از امروز هم دعوت‌نامه های رسمی برای تمامی مدیران مسئول رسانه ها ارسال می شود و افراد تا 7 مهرماه برای اعلام کاندیداتوری وقت دارند.

وی در پایان تعداد نشریات مجوزدار در حال انتشار سراسر کشور را رقمی بالغ بر 2500 نشریه اعلام کرد و توضیح داد: در دور اول انتخابات باید نصف به علاوه یک نفر از اعضا حضور داشتند و اگر این رقم به حد نصاب نرسد انتخابات به دور دوم موکول می شود که دو هفته پس از دور اول خواهد بود. این انتخابات به طور متمرکز و در تهران برگزار می شود.