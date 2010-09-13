عکس شهاب برساووشی در شهرستان آباده ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه شمشیری امروز دوشنبه در مراسم افتتاح رقابت‌های مسیه منطقه جنوب و غرب ایران با اشاره به فعالیت‌های این انجمن افزود: انجمن نجوم آباده در راستای هدایت و زمینه سازی برای جوانان و نوجوانان این شهرستان زمینه‌های مناسبی به منظور ترویج علم ستاره شناسی فراهم کرده است.

وی با اشاره به تجهیزات این انجمن یادآور شد: با همکاری شهرداری شهرستان آباده این انجمن مجهز به دو تلسکوپ 6 و 8 اینچی داوسونی شده است.

دبیر انجمن نجوم آباده برگزاری رصدهای عمومی و تخصصی و برگزاری شب‌های رصدی برای مهمانان نوروزی در تعطیلات نوروز سال جاری را از فعالیت‌های این انجمن نام برد و یادآور شد: علاوه بر این اولین نمایشگاه عکس نجومی تحت عنوان از زمین تا کیهان در این شهرستان برپا شد.

شمشیری همچنین برگزاری رصد برای کانون عکس انجمن سینمای جوان شهرستان آباده را از برنامه‌های این انجمن نام برد و یادآور شد: ثبت عکس شهاب برساووشی منحصراً در این شهرستان در شب رصدی بارش شهابی به ثبت رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج با تاکید بر اینکه این علم در کشور به عنوان یک علم لوکس و مدرن مطرح است، خاطرنشان کرد: در حالیکه محققان سایر کشورها با طراحی و ساخت رادیوتلسکوپها جهش عظیمی را در این علم ایجاد کرده‌اند و عمق رویت خود از آسمانها را به میلیاردها سال نوری کشیده‌اند، ما در ابتدای راه قرار داریم.

عطارد به ارتباط نجوم با تحولات فکری و فرهنگی و حوزه‌های علمی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این علم تا کنون نقش ارزنده‌ای را در جامعه بشر داشته است از این رو لازم است تا ما با حمایت از فعالان این عرصه خدمات ارزشمندی را در اختیار جامعه قرار دهیم در حال حاضر منجمان سایر کشورها به زندگی در خارج جو و استفاده از انرژی‌های موجود در جو فکر می‌کنند که ما لازم است با حمایت‌های لازم این فاصله را کم کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج همچنین با تاکید بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این علم در کشور یادآور شد: با وجود آنکه ما مشکلات خود را بر روی زمین داریم، محققان در جستجوی راه حل‌هایی برای استفاده از انرژی‌های موجود در ماه، خورشید و مشتری هستند و منافع آن در اختیار کسانی خواهد بود که گام‌های اساسی را برای توسعه این علم برداشته‌اند.