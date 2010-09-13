افول سینما به دلیل دوری از باورها و اعتقادات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مهدی فداکار یکشنبه شب در جشن سینما در موزه هنرهای معاصر کرمان گفت: افول سینما در مقاطعی به دلیل دوری از اعتقادات و باورهای مردم روی داده است.

وی اظهار داشت: اقبال گسترده مردم نسبت به فیلمهای برگرفته از قصص قرآنی و زندگی پیامبران نشان داد که مردم با سینما مشکل ندارند با فیلمی که نمایش داده می شود مشکل دارند و اگر کار خوب ارائه شود مردم هم استقبال می کنند.

وی گفت: اگر سینما خود را به باورهای مردم نزدیکتر کند سیر صعودی طی خواهد کرد و در این صورت سینما تاثیرگذار خواهد بود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص وضعیت سینماهای استان کرمان نیز گفت: با پیگیریهای صورت گرفته سینما شهر تماشای کرمان اکنون در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد قرار دارد و بزودی کار اصلاح روشنایی و راه اندازی مجدد سینما آغاز می شود.

فداکار در خصوص عدم اکران فیلم سینمایی "ملک سلیمان" نیز گفت: این فیلم که قرار بود در سینما شهر تماشا اکران ویژه شود به دلیل مشکلات فنی در سیستم صوتی اکران نشد اما بزودی با رفع این مشکل این فیلم در همین سینما به نمایش گذاشته می شود.

استاندار کرمان نیز در ادامه این مراسم فاجعه آتش زدن قرآن در آمریکا را به جامعه مسلمانان جهان تسلیت گفت و تاکید کرد: آتشی که آمریکاییها به پا کرده اند دامن آنها را خواهد گرفت.

اسماعیل نجار با اشاره به مجسمه آزادی گفت: این بی حرمتی به اسلام و بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت مسلمانان جهان در حالی صورت می گیرد که مجسمه آزادی با آن طول و عرض در این کشور وجود دارد و آنها خودشان را کشوری متمدن می دانند اما با این کار روی کریه خودشان را یک بار دیگر نشان دادند.

وی با اشاره به دور سوم سفر دولت به کرمان با رویکرد فرهنگی اظهار داشت: اعتبارات خوبی در سفر به استان کرمان در نظر گرفته شده اما در خواستها بسیار بیش از این اعتبار است و دلیل این امر حساسیت و دقت نظر همه دستگاههای فرهنگی، فرهیختگان و هنرمندان استان کرمان است.