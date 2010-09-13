مقابله با سیل عرفانهای کاذب نیازمند تربیت اسلامی نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علاء الدین بروجردی ظهر دوشنبه در نشست مدیران دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی در سخنانی با تاکید بر ضرورت توسعه این مدارس، اظهار داشت: گسترش این مدارس زمینه توسعه تربیت اسلامی در جامعه را فراهم می کند.

وی به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه شبیخون فرهنگی دشمن اشاره کرد و بیان داشت: پس از گذشت 31 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ما امروز عملا درگیر یک جبهه گسترده تری به نام جنگ فرهنگی هستیم که ابعاد بسیار گسترده تری از جنگ سخت است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ دینی به منظور مقابله با جنگ نرم دشمن، یادآور شد: در حال حاضر یک هجمه گسترده در زمینه عرفانهای کاذب در مقابل ما قرار دارد که مقابله با آن نیازمند تربیت نیروهای اسلامی است.

بروجردی بیان کرد: توسعه دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی زمینه تربیت این نیروها را در سطح جامعه فراهم خواهد کرد.

تربیت علمی و اخلاقی نسل جوان نیازمند توجه و اهتمام بیشتری است

امام جمعه موقت تهران و تولیت مدرسه عالی شهید مطهری نیز در ادامه این جلسه در سخنانی با تاکید بر ضرورت اخلاص در انجام کار خیر، خطاب به مدیران دبیرستانهای معارف اسلامی عنوان کرد: اداره دبیرستانهای معارف اسلامی باید در راستای رضای پروردگار صورت گیرد.

آیت الله محمد امامی کاشانی با تاکید بر ضرورت توجه به تربیت اسلامی نسل جوان، تصریح کرد: ما باید در تربیت علمی و اخلاقی فرزندانمان تلاش بیشتری داشته باشیم چرا که این سرمایه عظیم نباید هدر برود.

وی با تاکید بر اینکه همه جوانان ایران اسلامی جوانان متعهد و معتقدی هستند، بیان داشت: مشکلات موجود ناشی از یکسری عادات است که باید تلاش شود این عادات ناپسند پاک شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین شهرستان بروجرد را دیار علم و ادب خواند و خاطر نشان کرد: بروجرد به لحاظ وجود بزرگان و علمایی چون آیت الله بروجردی دارای جایگاه ویژه ای است.

تحصیل سه هزار دانش آموز در دبیرستانهای معارف اسلامی کشور

مدیرکل آموزش متوسطه مدرسه عالی شهید مطهری نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به برنامه های این دانشگاه در کشور، افزود: سعی داریم دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی را در استانهای محروم کشور بیشتر توسعه دهیم.

حجت الاسلام سید سعید سیدحسینی با اشاره به فعالیت 27 دبیرستان دخترانه و پسرانه علوم و معارف اسلامی در کل کشور، یادآور شد: در این مدارس بیش از سه هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند.

امام جمعه شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی عنوان کرد: مدرسه عالی شهید مطهری و دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی به بهترین نحو توانسته اند به اهداف خود برسند.

حجت الاسلام حسن ترابی با تاکید بر اهتمام بیشتر به آموزش معارف اسلامی در جامعه، یادآور شد: امروز علوم اسلامی در بخشهای مختلف کشور منشا برکات زیادی هستند.