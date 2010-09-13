شورای نگهبان توطئه استکبار جهانی علیه قرآن کریم را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر متن این اطلاعیه به شرح زیر است : بسم ‌الله الرحمن الرحیم ، انا لله و انا الیه راجعون ، بار دیگر عُمّال شیطان بزرگ و عناصر استکباری و ضد الهی مسیحیت صهونیست، توطئه‌ای دیگر علیه اسلام عزیز را رقم زدند تا به خیال خام خویش، خورشید تابان قرآن کریم را با مشتی از غبار حقد و کینه، خاموش سازند. توطئه‌ای که بیش از هر چیز، زبونی و وحشت آنان را از تمایل قلوب بشریت به ویژه مستضعفان و محرومان جهان به دین مبین اسلام آشکار می‌سازد.



پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری رادمردی از سلسله پاک رسول خدا و احیای مجدد اسلام ناب محمدی(ص) که موجب بالندگی نهضت‌های اسلام‌گرائی و اسلام‌آوردن فوج‌های ستمدیده جهان شد، فرعونیان زمان به مبارزه با اساس اسلام پرداختند.



انتشار آیات شیطانی توسط یکی از عناصر دست‌آموز استکبار جهانی، به راه انداختن جنگ‌های خانه‌برانداز علیه امت اسلامی در افغانستان و عراق، انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اعظم(ع) و سوزاندن قرآن کریم و... مصادیقی است که بیش از هر چیز، وحشت فرعونیان از اسلام را آشکار می‌سازد.



بدیهی است که اعتراض‌های توفنده در برابر این اقدامات جنون‌آمیز، بیش از پیش نمایانگر سربلندی هرچه بیشتر امت اسلامی و آزادگان جهان خواهد بود.



شورای نگهبان ضمن محکوم کردن این اقدام شیطانی، مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان و همچنین مردم آمریکا به ویژه موحدان و یکتاپرستان این کشور را به قیام علیه این توطئه و توطئه‌گران صهیونیست مسیحی فرا می‌خواند و از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و مدعی احترام به عقاید و اندیشه و نیز علمای یهود و مسیحیت دعوت می‌کند، اقدامات عاجل و درخوری برای مقابله با توطئه‌گران انجام دهند.

