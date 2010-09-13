مرزها و امنیت محور مذاکرات سازش در شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، نبیل شعث اظهار داشت طرح یهودی بودن اسرائیل از سوی" بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل توجیهی برای سلب حقوق فلسطینی ها به ویژه حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شمار می رود.

به گفته وی، در دور جدید مذاکرات سازش که فردا در شرم الشیخ برگزار خواهد شد موضوع به رسمیت شناختن یهودی بودن رژیم صهیونیستی هرگز بررسی نخواهد شد و در این نشست به موضوع مرزها و امنیت پرداخته خواهد شد.

در همین حال "صائب عریقات" رئیس بخش مذاکرات سازش تشکیلات خودگردان فلسطین ابراز امیدواری کرد : اسرائیل از میان صلح و شهرک سازی، صلح را انتخاب کند، زیرا جمع بین این دو امکان پذیر نیست.

مذاکرات مستقیم سازش دوم سپتامبر (11 شهریور) با حضور ابومازن، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" شاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن به پایان رسید. دور دوم این مذاکرات فردا 14 سپتامبر (23 شهریور) در شرم الشیخ برگزار خواهد شد.



مذاکرات سازش در حالی از سرگرفته شد که این رژیم هیچ یک از خواسته های تشکیلات خودگردان از جمله توقف کامل شهرک سازی را نپذیرفته و همچنان بر سر راه مذاکرات مانع تراشی می کند.