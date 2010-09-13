آغاز عملیات اجرایی بزرگترین مرکز خدمات تخصصی فناوری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خردنیا اظهار داشت: این مرکز که با هدف تسهیل بهره مندی شرکتهای دانش بنیان از خدمات تخصصی فناوری در یک مجموعه متمرکز و تکمیل زنجیره ایده تا بازار طراحی شده است با زیربنای هشت هزار متر مربع شامل دو بلوک مجتمع فن بازار و مرکز رشد فناوری نخبگان است.
وی با اشاره به کارکردهای مراکز رشد به عنوان بستر مناسب تجاریسازی ایده های خلاقانه افزود: با راه اندازی مرکز رشد فناوری نخبگان با زیربنایی بیش از هزار و ۵۰۰متر مربع ، این مجموعه پذیرای ۵۰واحد نوپای تحقیقاتی و فناوری خواهد بود.
مدیر عمران و توسعه پارک فناوری پردیس در ادامه به پیچیدگی و تخصصی شدن زمینههای مختلف کسب و کار و لزوم خدمات و مشاورههای تخصصی در زمینههای مختلف اشاره کرد و گفت: علاوه بر ستاد فن بازار ملی ایران، مراکز خدمات تخصصی، مرکز اطلاع رسانی تخصصی، دفاتر انجمنهای تخصصی، دفاتر ارائه خدمات حقوقی مرتبط با مالکیت فکری و انتقال فناوری، دفاتر مشاوره و خدمات تامین مالی، ارزشگذاری فناوری، سرمایهگذاری خارجی و بیمه نیز از جمله مراکزی هستند که در مجتمع فن بازار استقرار خواهند یافت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات تخصصی در حال ارائه به واحدهای فناور متقاضی است ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبارات لازم این مرکز طی دو سال آینده بتواند بخش مهمی از نیازهای شرکتهای دانش بنیان کشور به خدمات تخصصی را برآورده کند.
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