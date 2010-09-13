بی حرمتی به قرآن کریم توهین به ادیان رحمانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن پاسداشت مقام همه پیامبران الهی و احترام به پیروان کلیه ادیان آسمانی و مقدسات آنان اهانت به قرآن کریم را قاطعانه محکو‌م کرد.

وی با اشاره به اینکه قرآن کریم معجزه نورانی خاتم رسل و این منشور حکومت مستضعفان بر مستکبران جهان را خداوند متعال در تمامی عصرها و زمان ها حافظ و نگهدار بوده، آورده است: بی حرمتی به قرآن کریم در آمریکا اقدامی جاهلانه و ذلیلانه و موجب توهین به ادیان رحمانی است.

هاشمی اذعان داشت: قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، مصحف عدالت و رحمت، صلح و شفقت و روشن‌ترین راه هدایت ابناء بشر است که همواره در روح و جان مسلمین و سایر آزادگان جهان، جاودانه خواهد ماند و مطمئناً این رفتارهای شنیع و گستاخانه، نخواهد توانست مانعی در برابر موج گسترده بیداری اسلامی ایجاد کند یا در روند روزافزون اقبال مردم دنیا به کتاب آسمانی قرآن کریم، کوچکترین وقفه‌ای به وجود آورد.

وی بیان داشت: دولت مردان، علماء، فرهیختگان و آزاد اندیشان جهان شاهدند در کشوری که دولت مردانش خود را منادی به ‌اصطلاح آزادی میدانند و به بهانه ایجاد آزادی به نقاط مختلف دنیا لشگر کشی می‌نمایند حقوق مسلمانان رعایت نمی‌شود و اعتقادات آنان به سخره گرفته می‌شود و عواطف آنان جریحه دار می‌گردد.

به گفته وی، انجام این واقعه در روز یازده سپتامبر ابزار دیگری است برای استکبار، تا ضمن ایجاد اختلاف میان ادیان الهی با دست مایه قراردادن آن تحت عنوان مبارزه با تروریسم نیروهای آمریکایی و هم‌پیمانانشان به کشتار مسلمانان و غارت منابع کشورهای مسلمان ادامه دهند.

استاندار هرمزگان این اقدام کشیش آمریکایی را با سالگرد حادثه 11 سپتامبر دارای زوایا و ابعاد مختلف برشمرد و خاطرنشان کرد: این حرکت نوعی سرپوش گذاشتن به ماهیت حادثه تروریستی 11 سپتامبر است که می‌خواهند تمام افکار جهان را به سمت مسلمانان و اندیشه آنها جهت دهند تا خود را پاک و مبرا از ماهیت این حادثه صهیونیستی بدانندو این در حالی است که مردم دنیا از تمام زوایا و پشت پرده حادثه 11 سپتامبر آگاه هستند و هیچ کس نمی‌تواند بر این حرکت و دست داشتن لابی‌های صهیونیسم در این اقدام سرپوش بگذارد.

استاندارهرمزگان درادامه با بیان این‌که دشمنان در سال‌های اخیر کوشیده‌اند که از گسترش اسلام و اندیشه مطهر و ناب رسول‌الله (ص) جلوگیری کنند، اضافه کرد: اندیشه اسلام اندیشه پاک و به دور از هرگونه غل و غشی است که تنها به کرامت انسان‌ها و عزت آنها احترام قائل شده و در این مسیر حرکت می‌کند.

هاشمی، جسارت آتش زدن قرآن مجید توسط کشیش آمریکایی را سناریویی دانست که از سوی سردمداران استکبار و رژیم صهیونیستی حمایت شده است، تاکید کرد: اسلام، دین محبت، آرامش و صلح جویی است و ما مدعیان طرفداری ازحقوق بشر را به مطالعه تاریخ اسلام و دشمنان کلام الله مجید و اسلام را به عبرت گیری از تاریخ فرا می خوانیم.