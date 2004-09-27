فردا در تاريخ

شهادت عبدالكريم هاشمي نژاد :



عبدالكريم هاشمى نژاد درسال 1311ه ش درخانواده اى مذهبى ودرشهرستان بهشهرچشم به جهان گشود . وي درحوزه علميه آيت الله كوهستانى درنزديكي بهشهرتحصيلات مقدماتي را به پايان برد وپس ازطي موفقيت آميزمقدمات علوم به قم رفت . دردرس خارج فقه بزرگانى چون امام خمينى( ره ) ومرحوم آيت الله بروجردى شركت جست. هاشمى نژاد درزندگي خويش فقط به تعلم اكتفا نكرد به گونه اي كه مي توان گفت لحظه هاي زندگي اوهمواره توام با مبارزه عليه ظلم وستم رژيم ستمشاهي بوده است. با تصويب لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى واعلام به اصطلاح انقلاب سفيد شاه ، مبارزه روحانيت به رهبرى امام خمينى( ره ) اوج گرفت وهاشمى نژاد نيزمبارزه سياسى اش را با سخنرانيهاى افشاگرانه اش عليه رژيم ستمشاهي تشديد نمود تا اينكه در ماجراي خونبار 15خرداد 1342 دستگيرو روانه زندان شد. اما اوپس ازآزادي مبارزه را رها نكرد به گونه اي كه درمدت مبارزه اش عليه رژيم پهلوي پنج بارروانه زندان شد. مبارزات فرهنگي شهيد هاشمي نژاد ، بعد وسيع تري اززندگي اورا به خود اختصاص مي دهند . وي درسال 1337 ودربيست وشش سالگى ، مبارزه فرهنگي خود راعليه فرهنگ منحط غربى شروع كرد ونخستين اثر قلمى خود را تحت عنوان دكتر و پيرمنتشر كرد . اودرميان مطالب مطرح شده دراين كتاب ، به بيان ارزشها ودفاع ازشريعت اسلامي مى پردازد. مشكلات مذهبى روز، درسى كه حسين به انسانها آموخت ، پاسخ به مشكلات جوانان ، اصول پنجگانه اعتقادى ، راه سوم بين كمونيزم وسرمايه دارى ، ضرورت تشكيلات ، مبارزه با جهل وما ديت ، قرآن وكتابهاى ديگرآسمانى ، رهبران راستى ، مسائل عصر ما ، ولايت فقيه ، زهرا مكتب مقاومت ، رسالت انقلابى امام حسين ، تقريرات اصول آيت الله شيخ على كاشانى ، غروب آفتاب اند لس ومشكلات جنبى وچاره آن در اسلام ازديگر آثار استاد هاشمى نژاد است .آن استاد فرزانه در فاصله سالهاى 1354 تا 1356 درزندان مشهد ضمن برخورد وگفتگو با گروه هاى سياسى توانست حتي دراين مكان نيز به وظيفه شرعي خود و دفاع از آيين هميشه جاويد اسلام در برابر كمونيست ها دفاع كند . در سال 1357 مبارزات و خدمات بى شائبه و مجاهدتهاى مخلصانه آن بزرگمرد مورد تقدير و تشكر حضرت امام خمينى واقع شد. امام خميني ره در نامه اى خطاب به وى فرمود: من چشمم به افرادى چون شما روشن است . آن عالم رباني كه سالها ي سال بود كه درشهر مقدس زندگي مي كرد و از اركان انقلاب در مشهد به حساب مي آمد. وي در آن شهر مقدس به تعليم و تربيت شاگردان نيز همت گمارد . پس از شكست حصر آبادان و در آستانه برگزارى سومين انتخابات رياست جمهورى ، منافقين با هدف تضعيف روحيه مردم ، ترور شخصيت هاي بزرگ انقلاب اسلامي ، ترور هاشمى نژاد را در دستور كارشان قراردادند . سرانجام آن عالم نستوه درساعت هشت صبح چنين روزي در سال 1360 ه ش در مشهد مقدس به دست يكي از منافقين كور دل به در جه رفيع شهادت نايل آمد . مدفن وي در آستان مقدس امام رضا ع قرار دارد .

روز آتش نشاني و ايمني :



همه ساله هفتم مهر ماه به عنوان روز آتش نشاني و ايمني در كشور گرامي داشته مي شود . سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با اهدافي چون مهار و اطفاء حريق و حفاظت از افراد و ثروتهاي عمومي و خصوصي در مقابل آتش سوزي و عوارض و سوانح ناشي از آن ، ارايه آموزشهاي لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف ، ايجاد و توسعه ايستگاههاي مورد نياز و بهره برداري از آنها ، انجام ترتيبات لازم جهت مقابله و كاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي و نظـارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون (آتش‌سوزي، زلزله، برق گرفتگي، سيل و ...) فعاليت مي كند .

درگذشت حافظ اندلسي :

در چنين روزي در سال 498 ه ق حسن بن حافظ آندلسي از بزرگان ادبيات عرب ديده زا جهان فروبست . وي در حوزه علم رجال آثار مختلفي را از خود به جاي نهاده است .



شكست وحدت مصر و سوريه :

در چنين روزي در سال 1961 ميلادي وحدت مصر و سوريه دچار مشكلاتي شد ، تاجايي كه اين وحدت منجر به شكست گرديد . جمال عبد الناصر در سال 1951 براي اتحاد اعراب سعي فراواني مبذول داشت و توانست با دولت سوريه در اين حوزه اتحادي تشكيل دهد و پس از آن نيز جمهوري متحده عرب را بوجود آورد . اما چنين اتحادي ديري دوام نياورد و در سال 1961 ميلادي منجر به شكست شد .



تولد كنفوسيوس :

كنفوسيوس فيلسوف بر جسته و مشهور چيني در چنين روزي در 551 قبل از ميلاد متولد شد . او را بزرگترين حكيم چين نام نهاده اند . كنفوسيوس يكي از عجيب ترين شخصيت هاي تاريخ جهان است . او خود بي دين بود اما موسس يكي از بزرگترين آيين ها در دنيا شد . كنفوسيوس خود به خداوند اعتقاد نداشت اما هنگاميكه مرد، پيروانش او را ستودند تاجاييكه به پرستش وي پرداختند . كنفوسيوس پسر يك سردار چيني بود و هنگامي كه سه سال بيشتر نداشت پدرش را از دست داد . او از همان كودكي با نفرت جنگ طلبي و شور عدالتخواهي بزرگ شد و تصميم گرفت كه معلم نظم و صلح شود . وي در بيست و يك سالگي تدريس را شروع كرد اما از آنجا كه نتوانست شغل ثابت تعليماتي به دست آورد ، شهر به شهر به دنبال شاگرد مي رفت و به تعليم مي پرداختت . وي ني نواز ماهري نيز بود با اين همه هيچگاه به داشته هاي خود قناعت نمي كرد . پس از مدتي وي به ديدار لائوتسه فيلسوف بزرگ چيني رفت و راز خوب زيستن را از او آموخت . وي اما بر آن شد كه فلسفه اي متفاوت با لائوتسه مطرح نمايد . كنفوسيوس قصد آن را داشت كه فلسفه اش به مسايل عملي زندگي بپردازد و تنها اخلاقيات را محور كار خود قرار ندهد . عامه مردم او را مي ستود ند و ولي بزرگان و صاحبان قدرت از وي وحشت داشتند . لذا افرادي را اجير كردند تا او را از پاي در آوردند اما او همچنان به طريق خود در موعظه مردم و ترغيب آنان به راست كرداري ادامه مي داد . كنفوسيوس يك سلسله قوانين براي رفتار جمعي هموطنانش و انبوهي از آداب و مقررات براي تهذيب خود آنها وضع كرد . هدف او از اين كار آن بود كه روح ادب و نزاكت دو جانبه را در تمام بشريت القا كند . آيين او هنوز نيز ميان پيرواننش در چين و تايوان زنده است .



تولد كاراواجيو :





كاراواجيو نقاش ايتاليايي در چنين روزي در سال 1573 ميلادي ديده به جهان گشود . وي در نوع نقاشي و تكنيك هاي استفاده از عوامل رنگ و فرم تحولاتي ايجاد كرد . موضوعات مورد نقاشي او را عمدتا مسايل مذهبي تشكيل مي دهند .



تولد فرانسي ترنر پالگراو :

پالگراو شاعر مشهور انگليسي در چنين روزي در سال 1824 ميلادي به دنيا آمد . او استاد ادبيات دانشگاه آكسفورد نيز بود . گنج طلايي عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



تولد هنري مواسان :

مواسان شيميدان بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1852 ميلادي به دنيا آمد. او توانست عنصر فلورين را تجزيه نمايد . وي به همين خاطر در سال 1906 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد كيت داگلاس ويگينز :

داگلاس ويگنز نويسنده معروف آمريكايي در چنين روزي در سال 1856 ميلادي ديده به جهان گشود . ربكا و مزرعه ساني بروك عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد فلورن اشميت :

اشميت آهنگساز بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1970 ميلادي به دنيا آمد . مفصل عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد ويويان فاين :





فاين ، آهنگساز مشهور آمريكايي در چنين روزي در سال 1913 ميلادي به دنيا آمد . زن در باغ عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



درگذشت لويي پاستور :







لوئي پاستور در سال 1822 در فرانسه متولد شد. وي در طول عمر پر بركت خود كمك هاي شاياني به علم پزشكي كرد كه بسياري ازكشفيات او هم اكنون نيز جان بسياري از انسان ها را نجات مي بخشد . دولت فرانسه به پاس خدمات علمي او جوايز متعددي به او اهدا كرد . وي نه فقط از فرانسه كه در كشورهاي دور و نزديك جاي خود را در قلب همگان يافت . بر همين اساس در سال 1868 دانشگاه بن آلمان درجه دكتراي افتخاري به پاستور به واسطه مطالعاتش روي ميكروارگانيزم اعطا كرد. پاستور واكسن هاري را كشف كرد كه در زمان خود يك انقلاب در علم پزشكي به شمار مي رفت . وي با كشف حيات در مخمر، همچنين در يافت كه بسياري از موجودات ذره بيني ( باكتري ) عامل تخمير اند . او پس از اين بود كه روش پاستوريزاسيون را براي از بين بردن ميكرب ها پيشنهاد داد . سرانجام پس از عمري خدمت به بشريت ، وي در ساعت 40 : 4 ، 28 سپتامبر 1895 بدرود حيات گفت.

درگذشت ادوين پي ها بل :

