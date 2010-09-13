شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در این پیام که از سوی دفتر شورای خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان ارسال شده، مراتب اعتراض،‌ تاسف،‌ نفرت و انزجار شدید ارامنه آذربایجان از هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی اعلام شده است.

در ادامه این پیام شورای خلیفه گری کل آذربایجان عنوان کرده است: چنین توهینی به هیچ عنوان از سوی ملت انقلابی ایران اعم از مسلمان و مسیحی و سایر ادیان بخشودنی نیست.

شورای خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان همچنین اعلام کرد: ما همگام با دیگر هموطنان خود این اقدام شرم آور و غیرانسانی را که تمامی یکتاپرستان عالم را متاثر و متاسف نموده محکوم کرده و امیدواریم هرگز شاهد چنین اقدامات تاسف باری نباشیم.