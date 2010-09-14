علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی درباره کیفیت آثار تولید و اکران شده در شش ماه اول امسال به خبرنگار مهر گفت: هنوز شاهد به نمایش درآمدن محصولات دوره مسئولیت خود نیستم. در حال حاضر فیلمهایی به نمایش درآمده و یا می‌آیند که در این دوره تولید نشده‌اند و حاصل دیدگاه، سلایق و مسئولیت مدیران قبلی هستند.

این تهیه‌کننده افزود: در این دوره تلاش شده فیلمهایی در دستور کار تولید قرار بگیرند که از لحاظ تنوع موضوع و مضمون تفاوت آشکار با گذشته داشته باشند. همچنین تولید فیلمهایی که بیش از حد گیشه را در اختیار گرفته‌اند از این پس محدودتر می‌شوند.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی در حال انجام و بررسی است که نتایج آن را به تدریج تا پایان امسال، در طول سال آینده و بعضی را نیز در جشنواره بیست ونهم فیلم فجر شاهد خواهیم بود. من از تولیداتی که سال آینده قرار است ساخته شود رضایت بیشتری دارم تا آثاری که هم اکنون روی پرده سینماها شاهد آن هستیم.

سجادپور درباره انتخاب نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار گفت: طبق قانون، بنیاد سینمای فارابی مسئولیت معرفی فیلم به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار است. فارابی هیئتی 9 نفره متشکل از سه عضو خانه سینما و شش نماینده از نهادهای دیگر را برای این مسئولیت انتخاب می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از شرایط اصلی انتخاب فیلم این است که این اثر تا پایان شهریور در سینماها اکران شده باشد. لیست فیلمها مشخص شده است و بعضی از آثار در اولویت انتخاب قرار گرفته‌اند که احتمالا تا دو هفته آینده نام آنها را اعلام می‌کنیم.