مردم شهرستان پاوه باید بازارچه کوله بری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ماموستا ملا قادر قادری بعداز ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پاوه با اشاره به تهدیدها و تحریکات دشمنان، وحدت را مهمترین ابزار مقابله با دشمنان عنوان کرد.

وی در ادامه برنامه ریزی بر پایه و اساس تدبیر، تداوم خدمت رسانی به مردم، صداقت در عمل و عملکرد را توسط مسئولان مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این جلسه نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی با تشریح وضعیت و موقعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در جهان و تعدد توطئه ها علیه نظام، گفت: با درایت و تدبیر مقام معظم رهبری، هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح تمامی این توطئه ها خنثی و یکی پس از دیگری نقش برآب شده است.

سید فتح الله حسینی افزود: تلاش و دغدغه مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی فراهم کردن زمینه فعالیت مدیران دستگاههای اجرایی استان در جهت توسعه، عمران و آبادانی و رفاه، آرامش و آسایش مردم است.

مدیران پاوه از موقعیت و طبیعت بکر این شهرستان باید بهترین استفاده را کنند

در ادامه فرماندار شهرستان پاوه با تشریح سیاستهای کاری خود در شهرستان، علما و روحانیت را سرمایه های اصلی و حافظان دستاوردهای نظام دانست و تمامی مدیران ادارات را به تعامل، هماهنگی و بهره گیری از توصیه های علما و ائمه جمعه در راستای توسعه همه جانبه شهرستان توصیه کرد.

حسین خدرویسی مردم فهیم و دیندار و طبیعت بکر و زیبا را از پتانسیلها و سرمایه های شهرستان پاوه عنوان کرد و مدیران را به استفاده بهینه از این ظرفیت ها توصیه کرد.

همکاری همه جانبه ادارات با ناحیه مقاومت بسیج سپاه در اجرای رزمایش تاکتیکی، بازگشایی مدارس، طرح بیمه روستایی، ذخیره سازی سوخت، طرح مسکن مهر، زیبا سازی شهرها، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم و رفع مشکلات آنها از مهمترین مصوبات این جلسه بود.