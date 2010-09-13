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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

خالقی:

برخی رفتارهای جشن ازدواج جرم محسوب می شود

برخی رفتارهای جشن ازدواج جرم محسوب می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان گفت: بعضی از اعمال مرسوم در مراسم جشن ازدواج جرم محسوب می شود و قابل تعقیب جزایی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حمید خالقی عصر دوشنبه در جلسه مسئولان فرهنگی، انتظامی کرمان با اشاره به بعضی اقدامات و حرکات در مراسم و کاروانهای عروسی گفت: اینگونه اعمال مصداق جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است و با مرتکبین این اعمال برخورد می شود.

خالقی دریافت گزارشهای مردمی از مشاهده این گونه جرائم و مسائل اجتماعی را زمینه پیگیری مراجع انتظامی و قضایی دانست و اظهار داشت: بهتر است زوجهای جوان، آغاز زندگی را با خاطره شیرین و بدون انجام خلاف و مزاحمت جشن بگیرند.

رئیس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری استان تاکید کرد: مراسم عروسی در منازل و تالارهای پذیرایی باید حداکثر تا ساعت 24 پایان یابد و با هماهنگی انجام شده با هر گونه ایجاد مزاحمت از جمله استفاده از موسیقی مبتذل و آلودگی صوتی، انجام حرکات نمایشی موتورسیکلتها و ایجاد ترافیک در میادین و معابر به شدت برخورد می شود.

این مسئول داشتن مجوز فعالیت توسط تالارهای پذیرایی، آرایشگاههای زنانه و مراکز فیلمبرداری را یک اولویت و نیاز قانونی دانست و توجه مردم برای اخذ هر گونه خدمات از این مراکز را به این امر خواستار شد.

کد مطلب 1150578

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