محرومترین استان به لحاظ فضاهای آموزشی تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، محمدرضا حافظی ظهر دوشنبه در نشست مدیران دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی کشور در بروجرد در سخنانی اظهار داشت: این در حالیست که استان خوزستان به لحاظ وضعیت فضاهای آموزشی در میان دیگر استانهای کشور دارای بهترین وضعیت است.

وی استان خراسان رضوی را در جایگاه دومین استان موفق کشور به لحاظ وضعیت فضاهای آموزشی دانست و بیان داشت: خیرین مدرسه ساز برای بهبود وضعیت فضاهای آموزشی در استان تهران امسال بیش از 200 میلیارد تومان تعهد کرده اند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور همچنین به تعهدات خیرین مدرسه ساز در کشور اشاره کرد و یادآور شد: خیرین مدرسه ساز در سالجاری رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان را برای احداث فضاهای آموزشی متعهد شده اند.

حافظی ادامه داد: این در حالی است که خیرین مدرسه ساز سال گذشته 733 میلیارد تومان در این زمینه متعهد شده بودند.

وی به وضعیت اعتبارات دولتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اعتبارات دولتی در سالجاری برای احداث و بهبود وضعیت فضاهای آموزشی از 386 میلیارد تومان در سال 88 به 500 میلیارد تومان ارتقا یافته است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با تاکید بر اینکه خیرین مدرسه ساز در این زمینه جلوتر از دولت قرار دارند، خاطر نشان کرد: همچنین در حال حاضر 750 خیر مدرسه ساز برون مرزی در این زمینه فعالیت دارند.

حافظی یادآور شد: در مجموع در حال حاضر 110 هزار خیر مدرسه ساز در کشور وجود دارد که در راستای ایجاد و بهسازی فضاهای آموزشی فعالیت می کنند.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه مقرر شد تا احداث مدرسه علوم و معارف اسلامی شهرستان بروجرد توسط خیرین مدرسه ساز به طور موقت هنرستان چرخکار این شهرستان به منظور فعالیت های اولیه در اختیار این مدرسه قرار گیرد.