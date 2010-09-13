اهانت به ادیان اقدامی جاهلانه و متعصبانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: متأسفانه پس از چند ماه غوغاسالاری و جنجال و با وجود هشدارهای جهانی، شیاطین اسلام‏‏ستیز گناهی بزرگ و بی‏شرمانه مرتکب شدند و با اهانت به کتاب خدا با پروردگار عالم و انبیاء الهی به جنگ برخاستند.

قرآن کریم به اعتراف تمامی دانشمندان منصف جهان کتابی است که مردم را به ایمان، تقوا، پرهیزکاری، عبادت، برادری، صلح، گفتگو، اخلاق نیکو، حمایت از فقرا و ایتام و محرومین، علم‏آموزی، توسعه، پیشرفت و مبارزه با فساد دعوت می‏کند و اینها همه دستورات مشترک تمامی ادیان الهی هستند. بنابراین کسانی که به قرآن اهانت کردند با تمامی پیامبران الهی و ادیان آسمانی مخالفت کرده و به همه خداپرستان توهین کرده اند.

اگرچه ممکن است که این اقدامات به وسیله عده‏ای جاهل یا افراطی انجام شده، اما بدون شک در پشت پرده ‏این اقدامات، قدرتهای جهانخوار و عمال صهیونیست آنها قرار دارند.

علمای مسلمان، سازمان‏های اسلامی، دولتمردان کشورهای اسلامی و مسلمانان بلافاصله پس از واقعه‏11 سپتامبر 2001 در نیویورک اعلام کردند اسلام و قرآن با تروریسم مخالف است و افرادی که دست به این اقدام زده‏اند از ما نیستند. اما غوغاسالارانی که خود آن واقعه را به وجود آورده بودند نگذاشتند صدای مسلمانان واقعی به گوش جهانیان برسد.

همانطور که عظمت اسلام پس از توطئه‏ 11 سپتامبر 2001 فزونی گرفت، بدون شک عظمت قرآن نیز پس از توطئه 11 سپتامبر 2010 رو به فزونی خواهد رفت و معارف این خورشید تابناک هر روز توسعه یافته و جان‏های بیشتری را منور خواهد کرد زیرا خداوند خود ضمانت کرده کلمات نورانی خویش را حفظ کند.

از نظر ما اهانت به هر دین، فرهنگ و سنت الهی، اقدامی بسیار نابخردانه، جاهلانه و متعصبانه است.

مسلمانان جهان نیز این حق را برای خود محفوظ می‏دارند که عاملان عامد این توطئه را به دادگاه‏های صالح بکشانند و این کافران و مرتدان و دشمنان ارزشهای انسانی و اسلامی را مجازات کنند. دولتهای مسلمان هم باید از راه‏های حقوقی و قانونی در مقابل این اهانت بایستند تا دیگر کسی جرأت اینگونه جسارتها را به خود ندهد و شکاف بیشتری میان پیروان ادیان ایجاد نکند.

مجامع بین‏المللی چون سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر، یونسکو، واتیکان، سازمان کنفرانس اسلامی و نیز علمای مذاهب مختلف مسیحیت باید با صراحت این عمل را محکوم و آمران و عاملان آن را از جامعه جهانی طرد کنند.

مجامع مسیحی باید کلیسای کشیش‏نماهای مرتکب این جنایت را تعطیل کنند زیرا این مراکز، در واقع کلیساهای دروغینی هستند که شیطان در آن پرستش می‏شود. علما و رؤسای مسیحیت خود باید مراقب باشند اینگونه افراد از این دین آسمانی سوءاستفاده نکنند و مردم جهان را نسبت به آموزه‏ها و پیروان آن بدبین نسازند.

مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) بار دیگر بر این واقعیت مهم صحه می‏گذارد که آنچه مسلمانان را در برابر جنگ سخت و نرم دشمن محافظت می‏کند وحدت دولت‏ها و ملت‏های مسلمان است. تنها در این صورت است که مستکبران عالم چاره‏ای جز عقب‏نشینی در برابر حق و فضیلت نخواهند داشت.