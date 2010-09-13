سلطانیه: آژانس استقلال خود را زیر سؤال برد / گزارش آژانس نامتوازن بود

به گزراش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه علی اصغر سلطانیه نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شرح است: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، براساس دستورالعمل دولت متبوعم، مایلم برخی نقطه نظرات اولیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص گزارش جنابعالی به شماره GOV/2020/46مورخ 6 سپتامبر 2010 را به شرح زیر بیان کنم:
1- در حالی که گزارش جنابعالی یک بار دیگر مجدداً تأیید کرده است که « آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هستهای اظهار شده در ایران ادامه میدهد»، به نظر میرسد که این گزارش تحت فشارهای خارجی عبارت پردازی غیرمعمول را در رابطه با وظایف پادمانی به کار گرفته است. زیرا آژانس صرفا میبایستی تأیید کند همانگونه که بازرسان آژانس گزارش دادهاند، عدم انحراف مواد هستهای اظهار شده را راستی آزمایی کرده، تمامی مواد هستهای اظهار شده حسابرسی شده و برای مقاصد صلحآمیز هستند.
2- این گزارش حاوی جزئیات بسیار زیاد درباره فعالیتهای فنی معمولی جاری در چارچوب فعالیتهای صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران است که در تناقض با حفاظت از اطلاعات محرمانه حساس متعلق به کشورهای عضو میباشد.
3- گزارش در مورد این گونه جزئیات فنی ثابت میکند که آژانس به تمامی مواد و تاسیسات هستهای در جمهوری اسلامی ایران دسترسی کامل داشته و از جمله نشاندهنده بازرسی مکرر با استفاده از اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس است.
لذا این ادعا که «ایران همکاری لازم را مبذول نداشته است» نادرست و گمراه کننده میباشد. بایستی توجه داشت درخواستهای بیشتر فراتر از مفاد پادمان جامع NPTقرار گرفته و این درخواستها به بهانه قطعنامههای غیرقانونی شورای امنیت، مطرح میشوند.
4 - جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد قانونی از قبیل مفاد اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان، روشن ساخته است که بنابر چه دلایلی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران غیر قانونی و غیر قابل توجیه هستند. موضوع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران به طور غیر قانونی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده و شورای امنیت با تصویب قطعنامههایی مبتنی بر انگیزههای سیاسی، غیر قانونی و ناعادلانه، رویکردی اشتباه را اتخاذ کرده است.
5 - این گزارش بدون هیچ گونه توجیهی و به طرزی بی سابقه از بخشهایی از قطعنامه غیر قانونی 1929 شورای امنیت کپی برداری کرده است. این شیوه درستی برای گزارشدهی از سوی یک آژانس تخصصی مستقل نیست و ( به این ترتیب) وارد بازی سیاسی کشورهای خاصی شده است. آژانس با اتخاذ چنین رویکرد اشتباهی قطعا از اساسنامه خود منحرف شده، اعتبار خود را خدشه دار کرده و استقلال خود را زیر سؤال برده است.
6- آخرین مطلب، اما نه چندان کم اهمیت در رابطه با اصطلاح «مطالعات ادعایی» است. آژانس بایستی به خاطر داشته باشد که طبق مدالیتی حل و فصل موضوعات باقیمانده ( INFCIRC/711) این یک موضوع باقیمانده نیست. به علاوه همانگونه که از سوی مدیرکل قبلی اعلام شده این واقعیت که مطالب مربوطه به مطالعات ادعایی فاقد اصالت بوده، هیچ گونه مواد و قطعات هستهای در رابطه با مطالعات ادعایی وجود نداشته است، در این گزارش حذف شدهاند. در همین زمینه مفهوم «ابعاد نظامی احتمالی» یقینا خارج از چارچوب مدالیتی ( INFCIRC/711) که قبلا در مورد آن با آژانس مذاکره و توافق شده است و همچنین شرح وظایف آژانس قرار میگیرد.
مایه بسی تاسف است که علیرغم توضیحات تفصیلی ما قبل از توزیع گزارش، گزارش جنابعالی واقعیاتی را که قبلا از سوی سلف شما بر اساس گزارش بازرسان گزارش شده بود، کاملا از قلم انداخته و یک گزارش نامتوازن میباشد.
اینجانب هنوز امیدوارم که این موارد صرفا اشتباهات فنی از سوی آژانس در تهیه گزارش بوده و یک رویکرد سیاسی جدید نباشد و صمیمانه منتظر اقدامات جبرانی جنابعالی در این خصوص میباشم.
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