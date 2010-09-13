  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

شاخص کل بورس به 18 هزار و 533 واحد رسید

شاخص کل بورس به 18 هزار و 533 واحد رسید

شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز دوشنبه به 18 هزار و 533 واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و دومین روز شهریورماه جاری  625 میلیون سهم و حق تقدم در 17 هزار و 676 بار معامله به ارزش 2 هزار و 626 میلیارد و 118 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد شد که از نظر حجم 78.5 درصد، ارزش 84.7 درصد و دفعات معامله 31.3 درصد رشد را نشان می‌دهد.

امروز ارزش بازار سهام به 874 هزار و 446 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 19 میلیارد ریال رشد دارد، همچنین شاخص کل با 0.3 واحد افزایش نسبت به روز یک‌شنبه 21 شهریورماه، عدد 18 هزار و 533 واحد را نشان می دهد.
 
این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 2  واحدی به عدد 1108 واحد رسید. 
در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 699 واحد رسید که نسبت به روز یکشنبه 59 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 283 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 19 واحد افت دارد.  در معاملات بازار دوم نیز شاخص این بازار با افزایش 158 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 26 هزار و 154 واحد توقف کرد.
کد مطلب 1150597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها