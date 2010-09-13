شاخص کل بورس به 18 هزار و 533 واحد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و دومین روز شهریورماه جاری 625 میلیون سهم و حق تقدم در 17 هزار و 676 بار معامله به ارزش 2 هزار و 626 میلیارد و 118 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد شد که از نظر حجم 78.5 درصد، ارزش 84.7 درصد و دفعات معامله 31.3 درصد رشد را نشان می‌دهد.

امروز ارزش بازار سهام به 874 هزار و 446 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 19 میلیارد ریال رشد دارد، همچنین شاخص کل با 0.3 واحد افزایش نسبت به روز یک‌شنبه 21 شهریورماه، عدد 18 هزار و 533 واحد را نشان می دهد.

این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 2 واحدی به عدد 1108 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 699 واحد رسید که نسبت به روز یکشنبه 59 واحد افزایش داشته است.



شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 283 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 19 واحد افت دارد. در معاملات بازار دوم نیز شاخص این بازار با افزایش 158 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 26 هزار و 154 واحد توقف کرد.