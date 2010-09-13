به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز دوشنبه با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، عزیزالله محمدی، فریده شجاعی، مهدی محمدنبی، سیدهادی آیت الهی، حبیب کاشانی، غلامرضا بهروان و محمدتقی خزایی برگزار شد و حاضران در خصوص مسائل مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

در ابتدای این نشست علی کفاشیان از فعالیت فدراسیون برای آماده‌سازی تیم‌های ملی برای مسابقات پیش رو خبر داد و گفت: تیم نوجوانان در این مدت اردوهای خوبی را در آلمان، اردن، کره جنوبی، امارات و الجزایر برگزار و خوشبختانه توانست نتایج بسیار خوبی را در بازی‌های تدارکاتی کسب کند. همچنین تیم جوانان اردوهایی را ترکیه، اواکراین، اسلواکی، آلمان و ارمنستان برگزار کرد و امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این دو تیم بتوانند نتایج خوبی را در مسابقات قهرمانی آسیا بدست آورند.

وی افزود: تیم امید ایران دیدار بسیار خوبی را با لهستان برگزار کرد و توانست نتیجه رضایت بخشی را مقابل این تیم قدرتمند اروپایی بدست آورد. البته برای نخستین مرتبه در یکی از تیم‌های ملی ایران ناهماهنگی‌هایی برای خروج از کشور بازیکنان بوجود آمد که امیدوارم در آینده نزدیک این مشکلات برطرف شده و تیم امید بتواند در مسابقات آتی خود که دیدار با لهستان، اردوی ویتنام و دیدار با کامرون است، بصورت کامل حضور یافته و این تیم در مسابقات گوانگجوو پرقدرت ظاهر شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد تیم ملی بزرگسالان تاکید کرد: خوشبختانه این تیم در سه مسابقه اخیرش برابر ارمنستان، چین و کره جنوبی، نشان داد پتانسیل خوبی داشته و امیدوارم در مسابقات جام ملت‌های آسیا بتواند نتایج مطلوبی را بدست آورد.

وی همچنین تاکید کرد: تیم بانوان زیر 15 سال ایران هم با حضور بسیار خوب در مسابقات المپیک سنگاپور نشان داد بانوان ایران می‌تواند آینده خوبی داشته باشد و حضورشان در این مسابقات مهر تاییدی بر حضور بانوان محجبه مسلمان در مسابقات جهانی و المپیک است.

کفاشیان از برنامه فدراسیون برای یک مربی اروگوئه‌ای برای تیم فوتبال ساحلی خبر داد و خاطرنشان کرد: تیم‌های ملی مختلف فوتسال هم که به حق از قدرت های جهان بشمار می روند، در حال آماده سازی هستند. همچنین تیم ملی فوتسال بانوان هم نتایج خوبی را بدست آورده و مطمئنا اگر از این تیم مانند گذشته حمایت کنیم جزو ابرقدرت‌های آسیا می‌شود.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی بسیار خوب برای فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان با همکاری فیفا خبرداد و ضمن تشکر از حیبب کاشانی و همکاری‌هایش در فضاسازی در کمپ تیم های ملی اضافه کرد: با کمک کاشانی توانستیم فضاهای باقی مانده در کمپ تیم‌های ملی را سامان دهیم. از طرف دیگر به دنبال ساخت محلی برای بخش پزشکی فدراسیون فوتبال و همچنین احداث رختکن‌های مجهز برای تیم‌های ملی هستیم.

رئیس فدراسیون فوتبال از قرار گرفتن دستور کار آماده سازی آکادمی ملی بانوان ایران و کلنگ زنی احداث آن در هفته آینده خبر داد و افزود: نمایندگانی که از FIFA و AFC برای بازدید کمپ تیم‌های ملی ما آمده اند، ضمن ابراز رضایت از ساخت این مجموعه و تغییرات ایجاد شده، آن را یکی از نمونه‌های بی‌نظیر و نمونه در سطح آسیا و جهان دانستند.

کفاشیان در پایان در مورد برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول گفت: خوشبختانه مسابقات لیگ برتر با نظم و آرامش خاصی در حال برگزاری است که جا دارد از دست اندرکاران برگزاری آن در سازمان لیگ تشکر کنیم. همچنین با برنامه ریزی‌های به عمل آمده در سازمان لیگ آزادگان مسابقات لیگ دسته اول در آینده نزدیک با نظم بیشتری برگزار می‌شود.