دایره المعارف دفاع مقدس مازندران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیجام میرشکار عصر دوشنبه در حاشیه ستاد بزرگداشت دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دایره المعارف دفاع مقدس مازندران با هدف توسعه علمی و فرهنگی و پاسداری از ارزشهای اصیل اسلام ، انقلاب و دفاع مقدس و به روش رایج مراکز دایره المعارف نویسی تدوین می شود که مخاطبین اصلی آن آحاد جامعه ویژه نسل جوان و تحصیل کرده هستند.

وی دوران دفاع مقدس را از تاثیر گذار ترین مقاطع تاریخ اسلامی عنوان کرد و افزود: دامنه تحولاتی که در این دوره در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی رخ داده به حدی است که توجه ای دقیق، علمی و دلسوزانه را طلب می کند.

میر شکار تصریح کرد: تالیف دایره المعارف دفاع مقدس مازندران را می توان یکی از گامهای مهم در ماندگار ساختن این حماسه غرور آفرین دانست.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران خاطر نشان کرد: تا کنون تلاشهای ارزشمندی در عرصه پژوهش در دفاع مقدس انجام شده که به نوبه خود گام مهمی در روشن شدن حقایق و واقعیتهای این دوران بوده است.

وی تاکید کرد: برای ماندگار کردن تاریخ دفاع مقدس باید تلاشی بیش از این انجام می گیرد و مازندران نقش بی دلیلی در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرده است و تاثیر بسزایی در پیروزی عملیاتهای دفاع مقدس بویژه عملیات والفجر هشت و فتح فاو داشته است ، تدوین دائره المعارف جامع که نقش همه ادارات، سازمانها، بسیج مردمی در قالب لشکر 25 کربلا و نقش نیروهای پشتیبانی را باز خوانی می کند نیازمند همکاری همه جانبه و تلاش مستمر همه دلسوزان و مسئولان استان است.