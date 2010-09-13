رادمرد اظهاراتش را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رادمرد صبح امروز در یک نشست خبری خبر داد: براساس جدیدترین توافق سه جانبه بین وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف، اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای گروه (ج) که 75 درصد واحدهای صنفی را شامل می‌شود، برای مدت سه سال به تعویق افتاد.

در پی انتشار این خبر، حسن رادمرد عصر امروز با ارسال توضیحاتی به دفتر خبرگزاری مهر، اظهارات صبح امروز خود را به شرح ذیل اصلاح کرد:

"مالیات بر ارزش افزوده در سه مرحله اجرایی می شود:

1 - در گروه الف در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در دست اجرا است.

2 - در گروه ب با تفاهم سه جانبه وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور در 12 رسته صنفی از اول مهرماه سالجاری آموزش لازم به ذینفعان داده شده و سپس به اجرا گذاشته می شود.

3 - گروه ج پس از دو گروه مذکور تا پایان مهلت قانونی که قانونگذار تعیین کرده است، بعد از آموزش و بسترسازی لازم و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری، اجرایی می شود."