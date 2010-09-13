به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 17 و به مدت نود دقیقه در زمین مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار شد، ناصر حجازی به همراه شاهرخ بیانی هافبک پیشین استقلال حضور داشتند و کار شاگردان پرویز مظلومی را تماشا کردند.

برای نخستین بار در زمان تغییر محل تمرینات استقلال امروز نزدیک به یکصد هواداران با حضور در زمین صنایع دفاع به تشویق بازیکنان و ناصر حجازی پرداختند.

محسن یوسفی و دوسانتوس برزیلی که هنوز از بند مصدومیت رهایی پیدا نکرده اند از جمله غایبان تمرین امروز بودند. ضمن اینکه بهتاش فریبا مربی آبی پوشان نیز با 45 دقیقه تاخیر در تمرین حاضر شد.

در قسمت هایی از تمرینات تاکتیکی زمانی که بازیکنان نمی توانستند خواسته های کادر فنی را به درستی اجرا کنند جریمه می‌شدند و باید شنا می رفتند!

در بخش پایانی تمرین مدافعان استقلال با پوشیدن کاور از دیگر بازیکنان جدا شده و مقابل هافبک ها و مهاجمین قرار گرفتند. ضمن اینکه پرویز مظلومی پس از پایان تمرین و رفتن اکثر بازیکنان به رختکن، هافبک را در زمین نگه داشت و برای انها تمرینات ویژه و اختصاصی در نظر گرفت.

شاگردان پرویز مظلومی که خود را برای برگزاری دیدار هفته نهم لیگ برتر برابر سایپا البرز آماده می کنند ساعت 17 روز سه شنبه نیز تمریناتشان را در همین محل پیگیری خواهند کرد.