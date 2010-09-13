به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار ابراهیم جباری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که امسال در هفته دفاع مقدس با تدبیر فرماندهان عالی سپاه بررسی، بازنگری و بازسازی هر کدام از عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس بر عهده یکی از استان‌ها و فرماندهی‌های سپاه گذارده شده است، گفت: آزاد سازی کردستان و شهر پاوه موضوعی است که برای استان قم انتخاب شده است لذا بیشتر برنامه‌ها در این هفته با محوریت این موضوع انجام خواهد شد.



وی با اشاره به این که امسال مدت برگزاری گرامیداشت هفته دفاع مقدس به دو هفته افزایش یافته است در خصوص برنامه‌های هفته بزرگداشت دفاع مقدس در استان قم اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه با عنوان یاد یاران و حماسه پایداری، برپایی رزمایش با عنوان جان برکفان ولایت ویژه حماسه پاوه، معرفی شهدای استان و برگزاری یادواره شهدا، برگزاری شب خاطره در مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج استان، محفل انس با قرآن در حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج، پخش برنامه‌ای با عنوان پلی از جنس خاطره در خصوص خاطرات آزاد سازی کردستان و پاوه از شبکه استانی و سراسری، رونمایی از نرم‌افزار شب الله اکبر، اعزام راویان به مساجد و پایگاه‌ها برای روایت خاطره، رونمایی و پخش فیلمی با عنوان مردی از تبار حبیب در خصوص شهید کوچکی و اجرای طرح ویزیت رایگان پزشکان بسیجی از جمله برنامه‌های این هفته است.



جباری در خصوص دیگر برنامه‌های این هفته بیان داشت: تجلیل از هنرمندان بسیجی، افتتاح پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم توسط بسیج سازندگی، رژه نیروهای مسلح با سخنرانی استاندار، برگزاری مسابقه فرهنگی هنری بانوان، تجلیل از زنان ایثارگر، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به شبهات دفاع مقدس در دانشگاه‌ها، شب شعر و خاطره‌گویی، برگزاری تئاتر خیابانی با موضوع دفاع مقدس، همایش تجلیل از مهندسین رزمنده و رونمایی از تولیدات بسیجیان، برگزاری جلسات گفتمان دانشجویی، پیاده‌روی خانوادگی و ... از دیگر برنامه‌های هفته بزرگداشت دفاع مقدس می‌باشد.



هفته دفاع مقدس فرصتی برای شناخت و بازنگری عمیق دوران دفاع مقدس است



وی در بخش دیگر سخنان خود از دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به عنوان دورانی سراسر افتخار یاد کرد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا به شناخت و بازنگری عمیق آن دوران بپردازیم.



سردار جباری در این خصوص اضافه کرد: در شهریور ماه سال 59 بود که رژیم عراق با توطئه و برنامه از پیش تعیین شده استکبار جهانی و عمال آنها در منطقه در حالی که هنوز مدت کوتاهی از استقرار نظام جمهوری اسلامی درایران نگذشته بود به ایران حمله کرد و تصور می‌کرد که در زمان کوتاهی خواهد توانست نظام جهموری اسلامی را در ایران ساقط و صدام را به عنوان ژاندارم منطقه انتخاب کند.



وی ادامه داد: اما با اراده الهی، تدابیر امام خمینی(ره) و حضور خالصانه و عاشقانه مردم در دفاع مقدسی که هشت سال طول کشید و با تقدیم و نثار خون هزاران شهید، جانباز و ایثارگر دفع تجاوز شد و رزمندگان، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج توانستند دشمن را از خاک کشور بیرون کنند.



جباری با بیان این که روح شهادت طلبی رزمندگان در دوران دفاع مقدس نقطه امید و الگویی برای مجاهدین راه خدا شد، تصریح کرد: امروز تحولات عظیمی را در دنیا شاهد هستیم که آثار مجاهدت‌ها و استقامت رزمندگان ایرانی در آن دوران است و نیز بعد ازگذشت سی سال از آغاز جنگ تحمیلی، امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در نقطه‌ای قرار دارد که با اراده‌ای قوی تر، مصمم‌تر و آماده‌تر در مقابل دشمنان ایستاده است و هر روز موفقیت‌های چشم گیرتری را به دست می‌آورد.



رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان قم در بخش دیگری از سخنان خود آشنایی با دستاوردهای داخلی و بین المللی دفاع مقدس را مورد تأکید قرار داد و گفت: هدف از گرامیداشت هفته‌ای به عنوان دفاع مقدس نیز آشنایی با همین دستاوردهای ناشی از دفاع مقدس و ارتباط آن با توانمدی‌های امروز کشور است.



وی در خصوص هدف از برگزاری هفته گرامیداشت دفاع مقدس ادامه داد: بزرگداشت یاد و خاطره جهاد مخلصانه مردم و رزمندگان،بازنگری عمیق و شناخت دفاع مقدس، شناخت راه و هدف امام خمینی(ره)، تبیین و معرفی اقدامات علمی، تحقیقی، فرهنگی و سازندگی سپاه در دوران دفاع مقدس و بعد از آن، تقویت فضای معنوی و اخلاقی جامعه با الگوگیری از فضای معنوی و اخلاقی دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها، تقدیر از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، بررسی و افشای نقش جنایتکارانه آمریکا، اسرائیل و عمال آنها در ایجاد جنگ بین کشورهای اسلامی، بیداری و واکنش سریع سپاه به عنوان عامل مهم بازدارنده برای جلوگیری از تجاوز دشمن از جمله اهداف گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.