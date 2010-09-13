هتک حرمت قرآن اهانت به ادیان توحیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک سید علی اکبر طاهایی و نورالله طبرسی آمده است: حادثه دردناک هتک حرمت قرآن کریم و اهانت به حریم قد سی کتاب عزیزی که ساحت عظیم رستگاری و فلاح برای تمامی مسلمین است، قلوب میلیون ها انسان مومن و آزاده را که به عشق آیات قدسی و انسان ساز آن زنده اند در جای جای جهان جریحه دار کرد.

قرآن کامل ترین برنامه انسان سازی ست که در عالی ترین شکل و با لسان مبارک عزیزترین انسان برای هدایت بشر در تمام اعصار فرستاده شد.

امروز و با پیشرفت چشمگیر انسان در عرصه های گوناگون علم و فناوری بیش از هر زمانی بر خردمندان روشن گشته است که قرآن کتابی صمدی و نامتناهی و سرچشمه زلال خرد و معرفت الهی ست، هم چنان که ذات حق سبحانه ، صمدی و بی پایان است. بطن های قرآن بی پایان و آیات آن راهگشا در ظلمات جاهلیت مدرن است.

اگرچه امریکا و منادیان دروغین آزادی در ادامه دشمنی ها و کینه توزی ها ی خود نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی دست به هر اقدامی می زنند لیکن ریشه اقدام اخیر و وقیحانه قرآن سوزی در امریکا را می توان در گسترش فزاینده و رو به رشد فرهنگ عظیم قرآنی در جهان و بویژه جامعه امریکا واستقبال جوانان آن سرزمین از دین مبین اسلام و آموزه های انسانی آن دانست، همان آموزه هایی که بر اساس آن مسلمانان نه تنها باید به تمام پیامبران و کتب آسمانی آنها احترام گذاشته، بلکه باید به آنها ایمان بیاورند.

اقدامات چند سال اخیر غرب و در راس آن امریکا در اهانت به مقدسات مسلمین که در راستای اسلام هراسی و اسلام ستیزی در دستور کار آنها به خصوص شیاطین صهیونیست قرار گرفت، هیچ خللی در روند رو به رشد بیداری جهان اسلام ایجاد نخواهد کرد، چرا که: یرِیدُونَ لِیطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَآنان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ولی خدا نور خود را کامل می‌کند هر چند کافران خوش نداشته باشند!

جریحه دار کردن عواطف میلیون ها مسلمان آزاده در سراسر دنیا لکه ننگ دیگری ست در کارنامه عقاید ضد بشری کسانی که داعیه دار آزادی و رعایت حقوق بشر هستند.

چراکه این اقدام مذبوحانه نه تنها اهانت به دین مبین اسلام بلکه وهنی ست به ساحت مبارک تمامی ادیان ابراهیمی و فطرت پاک بشری که پیام مهربانی و اخلاق را از بطن آموزه های پیامبران دریافته اند.

این جانبان با محکوم کردن این اقدام وقیحانه و با اعلام تسلیت و تعزیت به محضر ولی‌عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف"، مقام معظم رهبری "مدظله العالی"، از مسلمانان و آزادگان جهان و ایران به ویژه مردم مومن و بصیر استان مازندران می‌خواهیم تا با تبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت و با حضور در عرصه های مختلف، مراتب اعتراض و انزجار خود را نسبت به این اقدام غیر انسانی به گوش جهانیان برسانند.

مردم استان با دعوت از حوزه ها،علما،نخبگان، دانشجویان ،جوانان و آحاد مردم به واکنش در برابر این توطئه شنیع، در صفوفی به هم پیوسته یک بار دیگر پیام متعالی وحی و کلام نورانی حق را در تمام جهان طنین انداز کنند.