500 هزار تلفن همراه در قم واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا زهره‌وند بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به گسترش خدمات ارتباطی در دولت نهم گفت: تا سال 84 تنها 250 هزار شماره تلفن همراه در قم نصب بود در حالیکه این میزان هم اکنون به 750 هزار شماره رسیده است.



زهره وند افزود: بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در استان قم افزایش چمشگیری یافته و هم اکنون به 62 درصد رسیده است که از این جهت، قم در رتبه چهارم کشوری قرار دارد.



وی افزایش کیفیت ارتباط در تلفن‌های همراه را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد به همین منظور 308 آنتن BTS در شهر قم، جمکران و بخشها و روستاها نصب است که این میزان در ابتدای کار دولت نهم 88 آنتن بوده است. بطوریکه هم اکنون قم طی سه سال متوالی رتبه نخست را در زمینه کیفیت ارتباطات تلفن همراه کسب نموده است.



مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم در ادامه به برنامه واگذاری 115 هزار خط تلفن همراه در قم در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال تا کنون نزدیک به 50 هزار شماره به متقاضیان واگذار شده است.