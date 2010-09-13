طرح اطلاعاتی برای دستگیری 71 سرکرده شبکه القاعده در استان نینوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آکانیوز، این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت : اطلاعاتی که دستگاههای امنیتی دریافت کرده اند، نشان می دهد در برهه اخیر شماری از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده وارد استان نینوا شده اند و طرح اطلاعاتی دقیق و منسجمی تهیه شده است که برای دستگیری 71 سرکرده این شبکه آغاز خواهد شد.



وی افزود : این طرح که اجرای آن از امروز دوشنبه در استان نینوا آغاز خواهد شد، در استانهای دیگری که گمان می رود مخفیگاه شبکه تروریستی القاعده باشند، اجرا خواهد شد.



از سوی دیگر این منبع امنیتی عراق تاکید کرد عقب نشینی ارتش آمریکا بر طرحهای دستگاههای امنیتی برای پیگرد و دستگیری فرماندهان ارشد شبکه القاعده تاثیری نخواهد گذاشت.



خبر دیگر اینکه منابع امنیتی عراق از دستگیری 16 عضو القاعده در استان دیاله پس از درگیریهای مسلحانه ای که 24 ساعت طول کشید و دستگیری 11 مظنون در موصل و کشف دو بمب در جنوب این شهر خبر دادند.



از سوی دیگر دولت عراق گزارش سازمان عفو بین الملل درباره وجود 30 هزار زندانی در بازداشتگاهها و زندانهای این کشور را بی اساس دانست.